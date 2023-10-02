الرئيس السيسي: إرادة المصريين هي الباعث لاستكمال الحلم في بناء دولتنا العصرية

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أننا نعمل من أجل الوطن جميعا وواجهنا من أجل رفعته التحديات، مضيفا أننا واجهنا إرهابا غاشما والأرض ارتوت بدماء الشهداء.



وأضاف عبدالفتاح السيسي، في كلمة له في ختام مؤتمر حكاية وطن، المذاع عبر قناة الأولى للتليفزيون المصري، مساء اليوم الاثنين، لقد حققنا معا ملحمة تاريخية حين تجاوزنا التحديات، لافتا إلى أن إرادة المصريين هي الباعث لاستكمال الحلم في بناء دولتنا العصرية.



وتابع الرئيس عبدالفتاح السيسي، نجدد العهد معا علي العمل لاستكمال أحلامنا، و لن تضعف عزائمنا أمام كل التحديات التي تواجهنا.