محمود علاء يعتذر لأوسوريو ويعود لتدريبات الزمالك استعدادا لموجهة البنك الأهلي

اعلن الاعلامي احمد حسن عن عن مشاركة محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم، في المران الجماعي بتقديم اعتذار للجهاز عما حدث في التدريب الأخير، قبل مباراة أرتا سولار الجيبوتي الأخيرة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية .

وكتب احمد حسن عبر حسابه علي فيسبوك:"محمود علاء عاد لتدريبات الفريق بعد اعتذاره للجهاز الفني خلال جلسة جمعتهما وانتهى الأمر مع الاكتفاء بالعقوبة الإدارية التي وقعت عليه".





كشف عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك، عن مشاركة محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم، في المران الجماعي الذي أقيم صباح اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة البنك الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وأكد عبد الواحد أنه تم عقد جلسة صباح اليوم بين محمود علاء والجهاز الفني بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، قام خلالها اللاعب بتقديم اعتذار للجهاز عما حدث في التدريب الأخير، قبل مباراة أرتا سولار الجيبوتيالأخيرة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية .





و أضاف مدير الكرة أن الجهاز الفني تقبل الاعتذار و انتهى الأمر، مع الاكتفاء فقط بالعقوبة الإدارية التي تم توقيعهاعلى اللاعب .

و شارك محمود علاء في التدريبات الجماعية للفريق صباح اليوم الثلاثاء بشكل طبيعي و كامل سواء في الفقرةالتأهيلية والبدنية بجانب التقسيمة الفنية.





واستأنف فريق الزمالك تدريباته اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي ، استعدادا للقاء البنكالأهلي المقرر له يوم 7 أكتوبر الجاري في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.