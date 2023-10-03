عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمود علاء يعتذر لأوسوريو ويعود لتدريبات الزمالك استعدادا لموجهة البنك الأهلي

محمود علاء
محمود علاء

اعلن الاعلامي احمد حسن عن عن مشاركة محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم، في المران الجماعي بتقديم اعتذار للجهاز عما حدث في التدريب الأخير، قبل مباراة أرتا سولار الجيبوتي الأخيرة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية .

وكتب احمد حسن عبر حسابه علي فيسبوك:"محمود علاء عاد لتدريبات الفريق بعد اعتذاره للجهاز الفني خلال جلسة جمعتهما وانتهى الأمر مع الاكتفاء بالعقوبة الإدارية التي وقعت عليه".


 

كشف عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك، عن مشاركة محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم، في المران الجماعي الذي أقيم صباح اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة البنك الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وأكد عبد الواحد أنه تم عقد جلسة  صباح اليوم بين محمود علاء والجهاز الفني بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، قام خلالها اللاعب بتقديم اعتذار للجهاز عما حدث في التدريب الأخير، قبل مباراة أرتا سولار الجيبوتيالأخيرة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية .


 

و أضاف مدير الكرة أن الجهاز الفني تقبل الاعتذار و انتهى الأمر، مع الاكتفاء فقط بالعقوبة الإدارية التي تم توقيعهاعلى اللاعب .

و  شارك محمود علاء في التدريبات الجماعية للفريق صباح اليوم الثلاثاء بشكل طبيعي و كامل سواء في الفقرةالتأهيلية والبدنية بجانب التقسيمة الفنية.


 

واستأنف فريق الزمالك تدريباته اليوم  الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي ، استعدادا للقاء البنكالأهلي المقرر له يوم 7 أكتوبر الجاري  في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

ابورجيلة أرتا سولار الجيبوتي أستعدادا لمواجهة أحمد حسن الفريق الأول لكرة القدم بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية محمود علاء مدير الكرة بنادي الزمالك ملعب عبد اللطيف أبورجيلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بقيمة 47.5 مليار جنيه.. المركزى يطرح أذون خزانة| استثمر فلوسك بأعلى ربح

بيراميدز في سكة الأهلي| قرعة مجموعات دوري أبطال إفريقيا.. ارتياح أهلاوي وابتعاد ثلاثي الخطر

بعدما ارتكب جريمة بشعة| مصرع طبيب تخدير داخل مستشفى بالإسكندرية.. متهم بإنهاء حياة والديه

أمطار متفاوتة الشدة والقاهرة في القائمة|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

يوم حزين داخل نقابة المهندسين|تعرض طارق النبراوي لحادث مؤلم ووفاة نقيب أسيوط

هفرجك شقتي.. مايان السيد تتصدر التريند مجددًا

إنقاذ مسجد السيدة زينب بعد احتراق 30 باكية وفرشا للباعة.. صور

700 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب لأول مرة منذ 2022 وعيار21 الآن مفاجأة

ترشيحاتنا

أول رد من أحمد فتوح على انتقاله للأهلي

يارب يمر على خير.. العالم الهولندي يحذر من زلازل حرجة

طعنها 14 مرة .. حيثيات إعدام شخص أنهى حياة زوجته في النزهة

5 معلومات عن آن لولييه الفائزة بجائزة نوبل في الفيزياء 2023

كيف يمكن إستخدام الفرامل بشكل صحيح خلال فصل الخريف؟

كرة نار تحول سماء الليل في بريطانيا إلى اللون البرتقالي.. ماذا حدث؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوز عالمين فرنسيين وآخر مجري بـ جائزة نوبل في الفيزياء 2023.. تفاصيل

لن تصدق عمرها.. فيديو مذهل لمعمرة تقفز من ارتفاع 4100 متر بأمريكا

بمناسبة اليوم العالمى لكبار السن.. الداخلية تطلق مبادرة "رد الجميل"| صور

طريقة عمل البطاطس الشيبسي في المنزل

فيديو

الإسكندرية في خطر .. توقعات بكارثة تضرب 3 مدن عربية بعد إعصار دانيال «فيديوجراف»

زلزال يضرب الذهب ومفاجأة بسعر عيار 21.. شاهد

الرئيس السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة

أسماء ومفاجأت.. لاعب تونسي يكشف لجوء نجوم كرة بارزين للسحرة| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ