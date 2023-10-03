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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بلاش النادي المنافس.. أحمد الطيب يوجه رسالة غامضة

احمد الطيب
احمد الطيب

نشر أحمد الطيب المعلق الرياضي الشهير “بوست ” عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب الطيب :"يعنى ايه النادي المنافس منافس على ايه بالظبط  انت تقصد الأهلي  قول النادي الأهلي و قول اللي عايز تقوله والكلام يكون معروف لمين و على مين ، بلاش شغل الخوف والقلق اللي ما ينفعش من مسئول  في نادى الزمالك مهما كان منصبه خايف تبقى تروّح يا سيدى و ما تقعدش تطلب شغل أو منصب فى النادى إجمد كده".

وأضاف: "هما هاريينك تريقة و تقليل من شأنك و إهانة لجمهورك و رموزك و لاعبيك وانت سعادتك جاي علشان تقول المنافس ده اسمه  ضعف و عدم مواجهة و تحمل المسئولية مكانك البيت انت و غيرك  ده سيف زاهر بيقولها وشّ عايزين مين من الزمالك.   زيزو ولا فتوح و لا الإثنين و تيجى انت تقوللى المنافس إجمد كده يا جدع انت وراك جمهور إستثنائى   بيفهم. أيوة بيفهم كفاية عليك انه يحترمك دى بس بالدنيا".

أحمد الطيب الخوف والقلق إهانة الزمالك زيزو المعلق الرياضي النادي الأهلي رسالة غامضة من الزمالك

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