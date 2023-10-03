بلاش النادي المنافس.. أحمد الطيب يوجه رسالة غامضة

نشر أحمد الطيب المعلق الرياضي الشهير “بوست ” عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب الطيب :"يعنى ايه النادي المنافس منافس على ايه بالظبط انت تقصد الأهلي قول النادي الأهلي و قول اللي عايز تقوله والكلام يكون معروف لمين و على مين ، بلاش شغل الخوف والقلق اللي ما ينفعش من مسئول في نادى الزمالك مهما كان منصبه خايف تبقى تروّح يا سيدى و ما تقعدش تطلب شغل أو منصب فى النادى إجمد كده".

وأضاف: "هما هاريينك تريقة و تقليل من شأنك و إهانة لجمهورك و رموزك و لاعبيك وانت سعادتك جاي علشان تقول المنافس ده اسمه ضعف و عدم مواجهة و تحمل المسئولية مكانك البيت انت و غيرك ده سيف زاهر بيقولها وشّ عايزين مين من الزمالك. زيزو ولا فتوح و لا الإثنين و تيجى انت تقوللى المنافس إجمد كده يا جدع انت وراك جمهور إستثنائى بيفهم. أيوة بيفهم كفاية عليك انه يحترمك دى بس بالدنيا".