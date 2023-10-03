استعدادا للقاء البنك الأهلي.. الزمالك يستأنف تدريباته| صور

نشر الإعلامي أحمد حسن عدة صور من تدريبات الفريق لكرة القدم بالنادي الزمالك استعدادًا لمواجهة البنك الأهلي في الدوري، وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “فيسبوك”.

وكتب أحمد حسن: “استعدادا للقاء البنك الأهلي في الدوري.. لقطات تدريب نادي الزمالك الصباحية”.

ويستأنف فريق الزمالك تدريباته اليوم، الثلاثاء، استعدادا للقاء البنك الأهلي المقرر له يوم 7 أكتوبر الجاري في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

وتأهل الزمالك لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية بعد الفوز على أرتا سولار، بطل جيبوتي، برباعية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في إياب دور الـ32 للبطولة، بعدما سبق وخسر الأبيض بهدفين دون رد في لقاء الذهاب.