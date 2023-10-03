عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

"هتشوفونا قريب".. رانيا يوسف برفقة شريف منير في أحدث ظهور

رانيا يوسف وشريف
رانيا يوسف وشريف منير

شاركت الفنانة رانيا يوسف متابعيها ومحبيها عدة صور جديدة، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت رانيا يوسف في الصور برفقة الفنان شريف منير مما نال إعجاب الجمهور

وعلقت رانيا يوسف، على الصورة، وكتبت "هتشوفونا قريب قوي ان شاء الله".

آخر أعمال رانيا يوسف 

آخر أعمال الفنانة رانيا يوسف مسلسل “شارع 9” بطولة محمود عبد المغني، نرمين الفقي، نضال الشافعي، سميرة صدقي، أحمد سلامة، ياسر علي ماهر، هدى الإتربي، صبا الرافعي، وآخرون، من تأليف حسين مصطفى محرم، وإخراج محمد عبدالخالق.

وانتهت النجمة رانيا يوسف من تصوير جميع مشاهدها خلال السياق الدرامي لأحداث فيلم "التاروت"، والتي تشاركهاالبطولة فيه النجمة سمية الخشاب، المقرر طرحه قريبا بدور العرض السينمائية.

اعمال رانيا يوسف العرض السينمائية النجمة سمية الخشاب هدي الاتربي حسين مصطفى محرم شريف منير على ماهر نرمين الفقي ياسر علي ماهر نضال الشافعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيراميدز في سكة الأهلي| قرعة مجموعات دوري أبطال إفريقيا.. ارتياح أهلاوي وابتعاد ثلاثي الخطر

أول رد من أحمد فتوح على انتقاله للأهلي

أجواء الخريف.. أمطار متفاوتة في هذه المناطق| تحذير هام

هفرجك شقتي.. مايان السيد تتصدر التريند مجددًا

أمطار متفاوتة الشدة والقاهرة في القائمة|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

بقيمة 47.5 مليار جنيه.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة|استثمر فلوسك بأعلى ربح

أحمد حسن يعلن عن فسخ التعاقد مع لاعب في الزمالك

بعدما ارتكب جريمة بشعة| مصرع طبيب تخدير داخل مستشفى بالإسكندرية.. متهم بإنهاء حياة والديه

ترشيحاتنا

مساجد آل البيت تستعيد بريقها في عهد السيسي.. صور

رئيس الوزراء: الدولة لم تتحمل أي أعباء مالية لإنشاء العاصمة الإدارية

وفرة في السلع الأساسية.. الحكومة والصناع والتجار يتوافقون على مبادرة لخفض الأسعار

للمقبلين على الزواج.. طرح شقق سكنية 90 مترا متشطبة بـ350 ألف جنيه

إسرائيل تمنع 3 وزراء خارجية أوروبيين من زيارة مناطق بالضفة الغربية

وزير الدفاع ينيب قادة الجيوش والمناطق لوضع أكاليل الزهور على النصب التذكارى للجندى المجهول

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس مقتبسة من الألعاب الإلكترونية.. ساندي تتألق بلوك عصري خلال حفلها بالكوربة

ألفاظ غريبة| ماذا قال محمود علاء لـ مدحت عبد الهادي؟

القوات المسلحة تنظم المعرض السنوى السادس عشر للثقافات العسكرية ذاكرة أكتوبر 2023

نصف مليون جنيه.. سعر صادم لفساتين أنغام خلال حفلها بالكويت

فيديو

القوات المسلحة تنظم المعرض السنوى السادس عشر للثقافات العسكرية ذاكرة أكتوبر 2023

آخر أخبار انتقال أحمد فتوح إلى الأهلي وموقف الزمالك / فيدو جراف

٣ مدن عربية في خطر بعد دانيال .. هل الإسكندرية منها؟

العالم الهولندي يحذر من زلزال شديد في هذا الموعد | ماذا قال ؟!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ