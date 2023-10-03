"هتشوفونا قريب".. رانيا يوسف برفقة شريف منير في أحدث ظهور

شاركت الفنانة رانيا يوسف متابعيها ومحبيها عدة صور جديدة، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت رانيا يوسف في الصور برفقة الفنان شريف منير مما نال إعجاب الجمهور

وعلقت رانيا يوسف، على الصورة، وكتبت "هتشوفونا قريب قوي ان شاء الله".

آخر أعمال رانيا يوسف

آخر أعمال الفنانة رانيا يوسف مسلسل “شارع 9” بطولة محمود عبد المغني، نرمين الفقي، نضال الشافعي، سميرة صدقي، أحمد سلامة، ياسر علي ماهر، هدى الإتربي، صبا الرافعي، وآخرون، من تأليف حسين مصطفى محرم، وإخراج محمد عبدالخالق.

وانتهت النجمة رانيا يوسف من تصوير جميع مشاهدها خلال السياق الدرامي لأحداث فيلم "التاروت"، والتي تشاركهاالبطولة فيه النجمة سمية الخشاب، المقرر طرحه قريبا بدور العرض السينمائية.