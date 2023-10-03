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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بروتوكول تعاون لزيادة معدلات التبادل التجاري بين مصر والصين وإزالة معوقات الاستثمار

صدى البلد

 

وقعت مؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين بروتوكول تعاون مع مصلحة الجمارك المصرية بهدف تذليل جميع العقبات والتحديات التي تواجه المستثمرين الصينين أعضاء المؤسسة أثناء عملية الاستيراد والتصدير لتحسين مناخ الاستثمار وتهيئة البيئة المواتية للتصدير بما يساهم في زيادة نفاذ المنتجات المصرية للأسواق الخارجية.

ويستهدف البروتوكول زيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين وتعزيز أطر التعاون بين الطرفين، وحضر مراسم التوقيع الشحات غتورى، وكيل أول وزارة المالية ورئيس مصلحة الجمارك، والمهندس مجد الدين المنزلاوي رئيس مجلس أمناء مؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين، وعمر وانج نائب رئيس المؤسسة، ومحمد علاء الأمين العام للمؤسسة.

يأتي هذا البروتوكول في إطار حرص مؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين على دعم المسار الاقتصادي للدولة المصرية وبناء الجمهورية الجديدة في ضوء رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتوطيد العلاقات الثنائية بين مصر والصين، وكذلك تعزيز التعاون بين الحكومة المصرية والمؤسسات والشركات الصينية، مما يعد تطبيقًا لخطوة انضمام مصر إلى مجموعة البريكس، وتعاون الجنوب جنوب، والتي ستسهم في رفع مستوى التبادل التجاري بين الجانبين، والتوسع في تنفيذ المشروعات الإنتاجية مما يسهم في زيادة فرص نفاذها إلى الأسواق الخارجية إلى جانب العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية، وهو ما يتلاقى مع أهداف المؤسسة في المساهمة في عملية التنمية ودعم تطوير سياسات جيدة من شأنها التركيز على تعزيز المناخ الاقتصادي في مصر.

ويهدف البروتوكول إلى المساعدة في حل مشكلات الشركات أعضاء مؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين بالموانئ والمنافذ الجمركية المختلفة، والاستفادة من المزايا والتيسيرات المقدمة من برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، هذا بالإضافة إلى التنسيق مع وحدة دعم المصدرين والمنتجين بمصلحة الجمارك لحل المشكلات الخاصة بصادرات الشركات أعضاء المؤسسة والتنسيق لعقد وتنظيم المؤتمرات والندوات والبرامج التدريبية في الموضوعات ذات الصلة بنفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية.

كما يشمل تقديم المساعدة وبيان المعاملة الجمركية لصناعات التجميع، المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، وتشكيل حلقة وصل بين الشركات أعضاء المؤسسة والإدارة العامة لجمارك خدمات الاستثمار بالإدارة المركزية لجمارك القاهرة والمساعدة في حل كافة المشكلات المتعلقة بأعمال المؤسسة والمرتبطة إرتباطاً وثيقاً بالعملية الجمركية.

كما يستهدف هذا التعاون التنسيق بشأن التحديات التي قد تواجه أعضاء مؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين فيما يتعلق بالسياسات والإجراءات الجمركية ووضع مقترحات لسبل حلها، والتنسيق بشأن خطط زيادة الصادرات بما يتماشى مع أهداف واستراتيجية الدولة المصرية.

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