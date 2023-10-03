أخصائية تغذية علاجية تكشف عن علامة واضحة بالجسم للإصابة بالسكر

أكدت هبة حسام، اخصائية التغذية العلاجية، أن السمنة الزائدة دون سبب، أو ظهور بقع في أماكن مختلفة عن الجسم، قد تكون علامات على الإصابة بالسكر، لذا لا بد من التوجه لطبيب متخصص، لتحديد العلاج.

وقالت هبة حسام، خلال لقاء لها لبرنامج “طبيب البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “شاهيناز جاويش”، أن زيادة الأنسولين في الجسم، تؤدي لزيادة الدهون في الجسم، من الصعب التخلص منها، حتى لو تم اتباع نظام غذائي.

وأضافت أن شرب المياه وسط الطعام يساهم في تقليل الوزن، مشددة على أن قلة النوم والاكتئاب يؤثران على نفسية الشخص، وبالتالي تناول كميات طعام كبيرة.