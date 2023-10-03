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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مسئول العلاقات الخارجية بالبرلمان الألماني: أوروبا تدرك ثقل مصر في أفريقيا

صدى البلد

قال ويلي شتيشلي مسئول العلاقات الخارجية في البرلمان الألماني، إن دول أوروبا وألمانيا تدرك ثقل مصر في القارة الأفريقية و أن هناك مجالات تتميز فيها مصر يمكنها الإسهام في علاج بعض مشكلات القارة الأفريقية خاصة في مجالات التعليم والبنية الأساسية.

 

وأضاف "شتيشلي" خلال الملتقي الاقتصادي المصري الألماني بحضور عدد من الشركات الألمانية والذي جرى تنظيمه في الجامعة الألمانية بالعاصمة الإدارية، " أننا فخورون بتواجدنا في مصر وهناك شراكات متميزة بين البلدين في مجالات مختلفة وتعتبر علاقتنا مع مصر نموذج متميز".

وأوضح أن الشراكة بين مصر وألمانيا جرى تعميقها بمزيد من الأعمال والاستثمارات منها استثمارات الجامعة الألمانية، والعلاقة بين الدولتين لا جرى تعميقها من خلال عمل المؤسسات المشتركة وليس عبر جهود فردية.

 

وعن الأزمات في أفريقيا قال شتيشلي " لا يجب أن تتغافل أوروبا عن دورها في التعامل مع المشكلات المختلفة في أفريقيا خاصة المجاعات ومشكلات الغذاء".

البرلمان الألماني القارة الافريقية مصر الملتقي الاقتصادي المصري الألماني

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