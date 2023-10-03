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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هالة الجوهري تحقق ذهبية بطولة أفريقيا للرماية وتحجز مقعدا رابعا لمصر بالأولمبياد

هالة الجوهري
هالة الجوهري

حققت هالة الجوهري لاعبة منتخب مصر للرماية المركز الأول والميدالية الذهبية في منافسات فردي المسدس هواء 10م ببطولة أفريقيا رقم 16 والمقامة حاليا على ميادين مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة وتستمر حتى 10 أكتوبر الجاري، بمشاركة أكثر من 250 رامٍ ورامية من 15 دولة أفريقية، والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

وخطفت التونسية اولفا شارني المركز الثاني المؤهل للأولمبياد وحققت الميدالية الفضية بينما احتلت لاعبة منتخب مصر يارا عصام المركز الثالث لتحصد الميدالية البرونزية.

ليضيف منتخب مصر للرماية "سيدات" 3 ميداليات جديدة لرصيد الفراعنة في بطولة أفريقيا حيث توج منتخبنا بذهبية الفرق في منافسات 19 م مسدس الهواء وذهبية وبرونزية منافسات الفردي.

وبهذه النتيجة حجزت هالة الجوهري مقعدا رابعا لمصر في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 ، بجانب كل من عزمي محيلبة وريماس خليل ومحمد حمدي.

من جانبه اشاد اللواء حازم حسني رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للرماية بنتائج الفراعنة خلال منافسات اليوم، مؤكدا أن جميع اللاعبين كانوا على قدر المسؤلية وهو ما انعكس على حصيلة الميداليات في منافسات اليوم.

وأعرب حسني عن سعادته بتأهل 3 لاعبين خلال منافسات اليوم لاولمبياد باريس ليصبح إجمالي المؤهلين من مصر حتى الآن 4 لاعبين، مؤكدا أن هذه الإنجازات لم تأت من فراغ ولكن نتيجة جهد وعمل جماعي من منظومة الرياضة المصرية، برئاسة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدعم الكبير من اللجنة الأولمبية برئاسة المهندس هشام حطب، في ظل اهتمام وتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالبنية التحتية الرياضية والرياضيين واعتبار الرياضة امنا قوميا، وتوفير كل سبل التفوق والإبداع.

يذكر أن البطولة الإفريقية السادسة عشر لرماية المسدس والبندقية بالعاصمة الادارية الجديدة تقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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