قيادي بمستقبل وطن يقود احتفالية بذكرى انتصارات أكتوبر بشوارع مصر القديمة

تقدم المهندس هشام علما، عضو هيئة مكتب الأمانة العامة المركزية لشؤون المجالس المحلية بحزب مستقبل وطن، بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، والقوات المسلحة، والشعب المصري العظيم بمناسبة الذكرى الـ 50 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.



وقاد المهندس هشام علما مسيرات تجوب شوارع وشياخات مصر القديمة والمنيل، تضم 1500 شخص يحتفلون بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، وانطلقت الاحتفالية من متحف الحضارات، وضمت جميع فئات المجتمع المصري.

وحرص "علما" على أن يقود المسيرة بنفسه تأيدًا للمشاركة الاجتماعية وإحياءً لذكرى حرب أكتوبر المجيدة في نفوس الشباب.



وقال المهندس هشام علما، إن مصر قد نجحت في حرب أكتوبر وتحقيق النصر الذي رد اعتبار الأمة العربية ولقن العدو الصهيوني درسا لن ينساه علي مر التاريخ.



ووجه عضو هيئة مكتب الأمانة العامة المركزية لشؤون المجالس المحلية بحزب مستقبل وطن، تحية فخر وإجلال إلي شهداء القوات المسلحة المصرية، الذين قدموا أرواحهم للدفاع عن الوطن.



كما شهدت شوارع وشياخات مصر القديمة والمنيل مسيرات حاشدة شارك فيها الآلاف من المواطنين يحتفلون بذكرى نصر أكتوبر وتأيدًا لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسى في الانتخابات الرئاسية، وطاف المشاركون الشوارع، حاملين الأعلام وصور الرئيس، على سيارات تحمل مكبرات الصوت تذيع الأغانى الوطنية بذكرى نصر أكتوبر وصولا للإحتفال الرئيسي بمتحف الحضارات.