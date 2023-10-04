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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مفاجأة| الممثل العالمي روبرت دي نيرو يضخ استثمارات بالمليارات في مصر.. إيه الحكاية؟!

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

في خطوة استثنائية ومثيرة، أعلنت المجموعة الفندقية العالمية "نوبو للضيافة - Nobu Hospitality" عن دخولها لأراضي مصر لأول مرة من خلال شراكة استراتيجية مع شركة مصرية مرموقة. ويأتي هذا الإعلان الرائع بعد سنوات من الانتظار، حيث ستشهد مصر وصول فنادق نوبو الفاخرة بفخرها.

 

 

مقدمة إلى نوبو للضيافة

ونوبو للضيافة هي مجموعة فنادق عالمية مشهورة بتقديم تجارب فاخرة في مجال الضيافة والمأكولات. وتأسست هذه المجموعة بواسطة الشيف الياباني الشهير نوبو ماتسوهيسا، الممثل العالمي روبرت دي نيرو، والمنتج السينمائي مير تيبر. وتتميز العلامة التجارية بتقديم تجارب فريدة ولا مثيل لها تجمع بين الثقافة اليابانية والفاخرة.

 

 

توسعة استثنائية إلى مصر

وفي هذا الإعلان التاريخي، تم الكشف عن انضمام نوبو للضيافة إلى سوق مصر من خلال شراكة مبهرة مع شركة مصرية محلية. وسيتم تدشين فنديقين خمس نجوم في مدينة زايد الجديدة ومدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي.

 

تقديم الفنادق

وتمتاز فنادق نوبو بتصميماتها الفاخرة والمبتكرة، حيث يتم تضمين مطاعم "Nobu" الشهيرة ضمن الفنادق. ويمكن للنزلاء الاستمتاع بوجبات شهية تمزج بين المأكولات اليابانية والعالمية، مما يجعل تجربة الإقامة لا تُنسى.

 

الشراكة المميزة

وتعتبر هذه الشراكة بين نوبو للضيافة والشركة المصرية خطوة استثنائية تشهد على قوة الاستثمار والتوسع في سوق الضيافة المصري. وتعكس هذه الخطوة رؤية طموحة لتقديم تجارب فاخرة للزوار في مصر.

 

الرؤية المشتركة

وقال مدير عام الشركة المصرية: "تعتبر شراكتنا مع نوبو للضيافة شهادة على مكانة شركتنا وقدرتها على جذب شركاء عالميين، وتعد علامة نوبو العالمية خيارًا مثاليًا لمشروعاتنا المتميزة. وستضيف هذه الشراكة قيمة إلى مشروعنا السكني "The Estates Residences" وأحدث مشروعاتنا الشاطئية في الساحل الشمالي. من خلال هذه الشراكة، سنقدم تجربة استثنائية لأرقى مستويات الضيافة وفقًا لأعلى معايير الرفاهية العالمية."

 

تعليق من الرئيس التنفيذي لنوبو للضيافة

وردًا على هذه الشراكة المهمة، أضاف تريفور هورويل، الرئيس التنفيذي لشركة نوبو للضيافة: "نحن سعداء بشراكتنا مع هذه الشركة المصرية، والتي تتضمن إطلاق مشروعين كبيرين في السوق المصري لأول مرة. تاريخ مصر الغني وثقافتها المتنوعة تجعلها سوقًا مثاليًا لتجسيد فخامة ومكانة علامة نوبو العالمية. من خلال مشروعاتنا القادمة في مصر، سنضع تعريفًا جديدًا لمفاهيم الحياة والضيافة الراقية."

 

 

ويعد هذا الإعلان الكبير من نوبو للضيافة دخولًا استثنائيًا إلى سوق مصر وفرصة للزوار والمسافرين للاستمتاع بتجربة فاخرة ولا مثيل لها. ومن المتوقع أن تكون هذه الفنادق المميزة محطة رائعة للزوار في مصر، مما يضيف قيمة كبيرة إلى قطاع الضيافة في البلاد.

مصر الفندقية فنادق روبرت دي نيرو اليابانية خمس نجوم مدينة زايد رأس الحكمة الساحل الشمالي

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