عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

النائب محمد أبو العينين يلتقي أعضاء مجلس النواب واللجان النوعية

النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين يلتقي أعضاء مجلس النواب

عرض الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسؤليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، اليوم الثلاثاء، تقريرا مفصلا عن لقاء النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب وأعضاء مجلس النواب واللجان النوعية. 

txt

"انزل واختار رئيسك".. محمد أبو العينين يدعو الشعب للمشاركة في الانتخابات الرئاسية


حرص محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، على تفقد أعمال انتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية التي أجريت اليوم، برفقة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس.


ووجه أبو العينين، التحية لأعضاء المجلس في اللجان النوعية، متمنيا لهم التوفيق في دور الانعقاد الرابع لاستكمال الدور الذي بدأه المجلس منذ بداية الفصل التشريعي الثاني.

وأشاد وكيل مجلس النواب، بحالة التفاهم بين الأعضاء في اختيار هيئات مكاتب اللجان، مشيرا إلى أنها تعبر عن حرص الجميع على إعلاء المصلحة العليا لتحقيق أفضل نتائج عمل بلجان المجلس.

محمد أبو العينين أحمد موسى أبو العينين وكيل مجلس النواب أبو العينين اعضاء المجلس اعلام أعضاء مجلس النواب الانتخابات الرئاسية الإعلامي أحمد موسى انتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية انتخابات الرئاسية النائب محمد ابو العينين وكيل مجلس النواب النائب محمد أبو العينين المستشار احمد سعد الدين وكيل المجلس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول رد من أحمد فتوح على انتقاله للأهلي

للمرة الأولى.. الداخلية تستحدث رخصة قيادة مزودة بشريحة

هفرجك شقتي.. مايان السيد تتصدر التريند مجددًا

مطلوبة وزوجها في مصر.. تركيا تلقي القبض على ناشطة موالية لـ الإخوان

مفاجأة من الحكومة الأسبوع المقبل| انخفاض أسعار السلع وهدية من المركزي والتجار

650 جنيها|تحركات جديدة تضرب سوق الذهب.. وهذا سعر عيار 21 الآن

أحمد حسن يعلن عن فسخ التعاقد مع لاعب في الزمالك

بقيمة 47.5 مليار جنيه.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة|استثمر فلوسك بأعلى ربح

موضوعات متعلقة

محمد أبو العينين: الشعب المصري وفي ويعلم من ضحى بنفسه ويبنى المستقبل

ترشيحاتنا

ايسر تكشف عن مجموعة جديدة من chromebook بمتانة عسكرية

أبو الغيط: 222 قاذفة مصرية قصفت جبهة العدو الساعة 2 ظهر 6 أكتوبر

دولتان في بريكس تعلنان عن أول عملية تجارية باستخدام العملات الوطنية

3000 جنيه بالطن.. مفاجأة بشأن انخفاض أسعار البصل وهذا ثمن الكيلو

أول ساعتين في حرب أكتوبر.. أبو الغيط يكشف أسرارا جديدة ليوم النصر

الوفد: ‏عبد السند يمامة حصل على تأييد 26 نائبا لخوض انتخابات الرئاسة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكونات في المتناول.. طريقة عمل الفتة اللبنانى

آلان فورنييه.. الكاتب الذي كتب روايته الوحيدة مولن الطويل وتوفي فما قصته؟

إلغاء المباراة| قصة تمثال تسبب في مشكلة بين اتحاد جدة وسيباهان الإيراني

الوقاية من فقر الدم.. ماذا يحدث للجسم عند تناول العجوة؟

فيديو

شبح الزلازل يعود من جديد.. هل تتحقق توقعات العالم الهولندي؟

حريق هائل بجوار مسجد السيدة زينب.. تفاصيل |فيديوجراف

القوات المسلحة تنظم المعرض السنوى السادس عشر للثقافات العسكرية ذاكرة أكتوبر 2023

آخر أخبار انتقال أحمد فتوح إلى الأهلي وموقف الزمالك / فيدو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

اﻟﻤﺰﻳﺪ