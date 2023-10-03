النائب محمد أبو العينين يلتقي أعضاء مجلس النواب واللجان النوعية

عرض الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسؤليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، اليوم الثلاثاء، تقريرا مفصلا عن لقاء النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب وأعضاء مجلس النواب واللجان النوعية.



حرص محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، على تفقد أعمال انتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية التي أجريت اليوم، برفقة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس.



ووجه أبو العينين، التحية لأعضاء المجلس في اللجان النوعية، متمنيا لهم التوفيق في دور الانعقاد الرابع لاستكمال الدور الذي بدأه المجلس منذ بداية الفصل التشريعي الثاني.

وأشاد وكيل مجلس النواب، بحالة التفاهم بين الأعضاء في اختيار هيئات مكاتب اللجان، مشيرا إلى أنها تعبر عن حرص الجميع على إعلاء المصلحة العليا لتحقيق أفضل نتائج عمل بلجان المجلس.