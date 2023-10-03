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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إنجي المقدم تكشف سبب إطلالتها الجريئة في حفل توزيع جوائز مصر للأزياء

إنجي المقدم
إنجي المقدم

كشفت الفنان إنجي المقدم عن سبب اختيار إطلالتها الجريئة في حفل توزيع جوائز مصر للأزياء، التي فضلت فيها ارتداء ملابس ومجوهرات صناعة مصرية. 

 

 

وقالت إنجي المقدم في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، إنها كانت حريصة على اختيار شكل غير تقليدي في إطلالتها وإنها تعمدت اختيار لا يشبه ما تعودت عليه ليناسب الحدث الخاص بالموضة والأزياء. 

 

 

وأشارت إنجي المقدم، إلى أنها لا ترفض تقديم أدوار فرعونية ولكن لا يوجد الإنتاج المتوفر لذلك، موضحة أنها حصلت على إجازة خلال الفترة الماضية وابتعدت عن السوشيال ميديا وهو أمر مريح بالنسبة لها. 

 

وتحدثت إنجي المقدم عن تعاملها مع الانتقادات قائلة:" زمان كنت بزعل بس دلوقتي بقيت بحترم أي كلمة بتتوجه ليا لو كلام موضوعي وهستفيد منه" أما النقد الجارح أوضحت:" مبقاش بيفرق معايا".

 

يذكر أن آخر أعمال إنجي المقدم كان فيلم "كاملة". وتدور أحداثه حول طبيبة نفسية تدعى "كاملة"، تعاني من نظرة المجتمع لها، نظرا لعدم زواجها بعد تجاوزها سنالأربعين، حيث تتشابه ظروفها مع مريضة لديها تدعى "أسماء"، تعاني من نظرة المجتمع لها بسبب ظروف معينة،لتتوالى الأحداث بينهما.

انجى المقدم الموضة والأزياء السوشيال ميديا صناعة مصرية فيلم كاملة

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