بين الصراع والجوع.. معاناة آلاف الفارين من الحرب في السودان

حذر برنامج الأغذية العالمي من أن مئات الآلاف من الأشخاص الفارين من القتال في السودان إلى جنوب السودان سيبقون لعدة أيام دون طعام مع ارتفاع معدلات سوء التغذية بين الأطفال.

وقالت ماري إلين ماكجروارتي، المديرة القطرية لبرنامج الأغذية العالمي في جنوب السودان "إننا نرى العائلات تنتقل من كارثة إلى أخرى أثناء فرارها من الخطر في السودان لتجد اليأس في جنوب السودان"، بحسب ما أوردته شبكة "بي بي سي".

وتشير التقديرات إلى أن 90% من الناس يبقون لعدة أيام دون تناول الطعام، كما يعاني واحد من كل خمسة أطفال وربع الأمهات الحوامل أو المرضعات من سوء التغذية.

ويقول الكثيرون إنهم تعرضوا للسرقة على طول الطريق، وغالباً ما يصل الناس وليس معهم سوى الملابس التي يرتدونها، وغالبيتهم من السودانيين الجنوبيين الذين كانوا يعيشون ويعملون في السودان.

ويقول برنامج الأغذية العالمي إنه ببساطة لا يملك الموارد اللازمة لتقديم المساعدة المنقذة للحياة، حيث يحتاج إلى أكثر من 120 مليون دولار لزيادة الدعم لمن هم في أمس الحاجة إليه.