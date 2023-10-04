بإطلالة ملفتة.. جوري بكر تستعرض أناقتها| شاهد

حرصت الفنانة جوري بكر على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الانستجرام، بصورة جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت جوري بكر في الصورة بإطلالة كاجوال على الموضة، حيث ارتدت بنطلون باللون الأزرق و نسقت معه قميص طويل باللون الأبيض مما منحها إطلالة بسيطة و غير مبالغ فيها.

أنتعلت جوري بكر بحذاء صيفي مسطح باللون الأبيض، وتزينت ببعض الإكسسوارات البسيطة التي منحتها إطلالة متكاملة.

اما من الناحية الجمالية، أعتمدت جوري بكر على خصلات شعرها المنسدله على كتفيها، وقد نالت صورتها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.