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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

خطيرة وتسبب شلل لمدة 10 ثواني.. ما هي حلوى الموت الأسود؟| فيديو

حلوى الموت الأسود
حلوى الموت الأسود

حلوى الموت الأسود أو الحلوى الحامضة.. تريند جديد يجتاح مواقع التواصل الإجتماعي وخصاة منصة تيك توك خلال الأيام الماضية ، عن نوع حلوى منتشر لكنها تسمى Black Death . 

 

الحلوى الحمضية هي نوع من “ الكاندي” التي يعشقها الكبار والصغار ، لكن ذلك النوع تحديداً يعد الأكثر حموضة على مستوى العالم ، وتسمى حلوى الموت الأسود ،  نظراً لمدى خطورتها فور تناولها ، وكذلك طعمها اللاذع بشكل لا يمكن تحمله .

شاهد الفيديو 

وانتشرت فيديوهات عديدة على منصات التواصل الإجتماعي المختلفة لشباب وفتيات يتناولون حلوى الموت الأسود وتصور لحظة تناولها ود فعلهم من مدى حموضتها وطعمها الصعب تحمله. 

 

وتحول الأمر من مجرد نوع حلوى منتشر إلى تحدي على تيك توك ، ويشارك بيه المستخدمين حيث يقوموا بشراءها وتصوير أنفسهم عند تناولها.

 

وفي ظل انتشار فيديو الحلوى الحمضية ، انتشرت الكثير من المعلومات عن تلك الحلوى ، حيث أشيع انها تسبب شلل في الجسم لمدة 10 ثواني فور تناولها وذلك بسبب الحموضة القوية بها . 

أما عن طعمها ، فهي تعادل حوالي 20 ليمونة ، لذا يصعب تحملها تماما، ولذا تم تسميتها بـ حلوى الموت الأسود و الحلوى الأكثر حموضة على مستوى العالم . 

عبوة الحلوى مدون عليها تحذير انها لا تصلح لمن هم أقل من 8 سنوات ، أي أنها خطيرة على الأطفال وقد تسبب لهم مشاكل صحية . 

حلوى الموت الاسود
حلوى الموت الأسود الحلوى الحامضة الحلوى الحمضية تيك توك فيديو الحلوى الحمضية

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