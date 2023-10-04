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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مرشح رئاسة الزمالك يكشف آخر تطورات الطعن ضد حسين لبيب وفاروق جعفر|تفاصيل

ماجد الحنبلي المرشح
ماجد الحنبلي المرشح على مقعد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك

قال ماجد الحنبلي المرشح على مقعد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إنه تقدم بطعن ضد حسين لبيب وفاروق جعفر المرشحين على نفس المنصب ضده، موضحًا أنه اتخذ خطوة منطقية وقانونية.

وأضاف الحنبلي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أنه شعر بارتياح شديد لدى أعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك وكذلك المرشحين، بسبب الطعن الذي تقدم به.

وأوضح أنه لديه مستندات قوية تقدّم بها في الطعن، لإبطال ترشح حسين لبيب وكذلك فاروق جعفر، مشيرًا إلى أن الثنائي لم يتقدّم أي منهما بمستندات تفيد بصحيح ترشحهما.

وواصل تصريحاته، بأن مستند إيصال سداد اشتراك عضوية حسين لبيب لم يكن موجودًا، بينما المستند الثاني بشأن عضوية حسين لبيب تحولت من رياضية إلى عاملة ليس موجودًا أيضًا، بالإضافة إلى وجود قرار من المجلس السابق يؤكد عدم أحقيته من الأساس بتحويل عضويته من رياضية لعاملة.

واختتم تصريحاته، بأن الجمعية العمومية في صراع بين المرشحين الذين يتحدثون عن إنجازات لم تحدث بخلاف رجال أعمال وهميين ووعود وهمية، مضيفًا «جئت من الجمهور بوعود حقيقية وإدارة الزمالك نجحت على المستوى الإنشائي، وماليًا ورياضيًا نجحت بنسبة 60 %، وهي نسبة كبيرة في ظل الظروف المحيطة».

الزمالك الحنبلي مجلس إدارة نادي الزمالك حسين لبيب فاروق جعفر

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