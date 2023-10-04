تغير المناخ يهدد شعوب أوروبا.. التعريفة المناخية أحدث أسلحة القارة العجوز لمحاربة معركة الطبيعة "تفاصيل مهمة"

بدأت الدول الأوروبية في التعامل بدرجة عالية من القوة في ملف المناخ، وذلك في ظل تعاظم الآثار الكارثية لتغيرات المناخ الذي يشهده العالم في الأعوام السابقة بشكل عام، وخلال 2023 بشكل خاص، لذلك بدأت في أخذ خطوات جديدة بشأن هذا الملف، كان أحدثهم هو فرض ضريبة المناخ، والتي تهدف إلى تقليل استخدام الأجهزة ذات الكثافة العالية من إنتاج ثاني أكسيد الكربون، وتشجيع استخدام الأجهزة الصديقة للبيئة.

وتأتي تلك الخطوات بعد أن وصل عدد ضحايا البشر من آثار المناخ داخل أوروبا إلى أرقام مخيفة، ونكفي أن نشير إلى ما ذكرته ألمانيا، حيث أن عدد ضحايا المناخ وصل لأكثر من 3000 حالة وفاة خلال 2023، وذلك بسبب مباشر وهو الحرارة، وبالطبع هذا بخلاف أعداد الضحايا الناتجة الآثار الغير مباشرة لتغيرات المناخ وتكل قائمة طويلة، وتلك الإحصائيات كانت دافعا لدول الاتحاد في اتخاذ تلك الخطوة الجديدة في حربها ضد تغيرات المناخ.

مرحلة تجريبية بدأت هذا الأسبوع ... تعريفة المناخ؟

وفقا لما نشرته صحيفة فوكس الألمانية، فالمقصود من "تعريفة المناخ" هو التعويض عن عيوب التكلفة التي تتكبدها الشركات المنتجة الأوروبية نتيجة لسعر ثاني أكسيد الكربون ــ من خلال فرض ضريبة مماثلة على السلع القادمة من الهند، أو الصين ، أو الولايات المتحدة، ومن الناحية المثالية، ستؤدي لائحة الاتحاد الأوروبي بعد ذلك إلى قيام الشركات خارج أوروبا بالإنتاج بطريقة أكثر ملاءمة للمناخ حتى تتمكن من المنافسة في السوق الأوروبية المهمة.

ومع ذلك، لا ينبغي دفع أي شيء بعد، فقد بدأت مرحلة الاختبار الأولى فقط يوم الأحد. وبحلول أوائل عام 2026، سيتعين على الشركات الصناعية الأوروبية المتضررة الآن حساب وتوثيق والإبلاغ عن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من سلعها المستوردة إلى الاتحاد الأوروبي، وبمجرد توفر المعلومات الكافية، سيتم تطبيق التعريفة رسميًا.

صعوبة في التنفيذ كصعوبة تعلم اللاتينية بسرعة!

وعلى الرغم من أن المقصود من "الجمارك" هو مساعدة الاقتصاد الأوروبي، إلا أن التنظيم يُنظر إليه بعين الشك في أجزاء من الصناعة، وتنتقد دوائر الأعمال بشكل خاص المهلة القصيرة التي منحتها مفوضية الاتحاد الأوروبي للتنفيذ، حيث لم يتم نشر المواصفات الخاصة بمرحلة الاختبار إلا في منتصف أغسطس، ويقول فولفغانغ جروس إنتروب، المدير الإداري لاتحاد الصناعة الكيميائية (VCI)، إن ستة أسابيع للتنفيذ المتوافق مع القانون هي - إذا أردنا التعبير عنها بأدب - أمر رياضي للغاية.

ففي نهاية المطاف، سيتعين على الشركات المستوردة الآن أن تتصفح مئات الصفحات من النصوص القانونية والتحقق من مدى تأثرها، ومن ثم يتعين على الشركات أيضًا شرح المتطلبات الجديدة لشركائها التجاريين في البلدان غير الأوروبية، ويقول جروس إنتروب: "تبدو الشركات وكأنها طلاب يتعين عليهم تدريس اللغة اللاتينية لزملائهم الأجانب الجدد في غضون أسابيع قليلة فقط - على الرغم من أنهم هم أنفسهم قد بدأوا للتو في التعلم"، وتعتمد الصناعة الكيميائية بشكل خاص على الواردات من الدول غير الأوروبية.

علامة مهمة

ومع ذلك، يأتي الثناء من الخبراء والناشطين البيئيين، وبحسب الصحيفة الألمانية يقول كريستوف بالس، المدير السياسي لمنظمة جيرمانواتش البيئية: "لقد حقق الاتحاد الأوروبي انقلابا مع إدخال تعديل حدود ثاني أكسيد الكربون"، حيث يرسل الاتحاد الأوروبي إشارة مهمة مفادها أنه جاد في تحويل الصناعة إلى حياد مناخي.

وتعد "تعريفة المناخ" جزءًا من حزمة الاتحاد الأوروبي الشاملة "مناسبة لـ 55 عامًا". ومن خلال هذا البرنامج، يريد الاتحاد الأوروبي خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 55% بحلول عام 2030 مقارنة بعام 1990، وينبغي تحقيق الحياد المناخي الكامل بحلول عام 2050، ومع ذلك، يؤكد الخبراء أن هناك حاجة إلى بذل جهود أكبر لتحقيق الأهداف المناخية، وخاصة في الدول الصناعية مثل ألمانيا.

أكثر من 3000 حالة وفاة بسبب الحرارة في ألمانيا هذا العام

وقد أصبح تغير المناخ يشكل تهديدا صحيا على العالم بشكل مباشر، وقد نشرت الصحيفة الألمانية، أنه توفي حوالي 3100 شخص في ألمانيا هذا العام بسبب الحرارة. وهناك فئة عمرية واحدة على وجه الخصوص معرضة للخطر، ووفقا لتقديرات معهد روبرت كوخ (RKI)، فقد توفي حوالي 3100 شخص بسبب الحرارة هذا العام، ويظهر هذا من أحدث تقرير أسبوعي للمعهد عن الوفيات الناجمة عن الحرارة (البيانات حتى 17 سبتمبر 2023)، ويختلف العدد بشكل كبير من سنة إلى أخرى، اعتمادا على شدة فترة الحرارة.

وفي الأسبوع المقبل، سينشر المعهد التقرير الأسبوعي الأخير لعام 2023، الذي يتناول الوفيات المرتبطة بالحرارة، حسبما قالت متحدثة باسم RKI لصحيفة "Rheinische Post" يوم السبت، ومن المحتمل أن يكون هناك ميزانية عمومية موجزة لصيف عام 2023 في الخريف.

هدف لوترباخ: أقل من 4000 حالة وفاة

وبحسب التقرير الأسبوعي، فإن النسبة الأكبر من الوفيات الناجمة عن الحرارة تحدث في الفئات العمرية البالغة 75 عاما فما فوق، وبشكل عام، بالأرقام المطلقة، يموت عدد أكبر من النساء مقارنة بالرجال بسبب الحرارة، ومع ذلك، يمكن أن يعزى ذلك إلى ارتفاع نسبة النساء في الفئات العمرية الأكبر سنا.

ووفقًا لمعهد RKI، بلغ العدد التقديري للوفيات المرتبطة بالحرارة في ألمانيا أكثر من 6000 شخص في أعوام 2018 و2019 و2015، وفي الأعوام 2014 و2016 و2017 و2021، كان هناك ما بين حوالي 1000 وحوالي 1700 حالة وفاة بسبب الحرارة، فيما أعلن وزير الصحة الفيدرالي كارل لوترباخ (SPD) عن "خطة الحرارة" في الصيف - وأعرب عن هدف إبقاء عدد الوفيات الناجمة عن الحرارة أقل من 4000 حالة هذا العام.

فيما يشير RKI إلى أنه في معظم الحالات يؤدي الجمع بين الحرارة والأمراض الموجودة إلى الوفاة، لذلك، لا يتم ذكر الحرارة عادة في شهادة الوفاة باعتبارها السبب الكامن وراء الوفاة، وبدلا من ذلك، يقدر معهد روبرت كوخ مدى الوفيات المرتبطة بالحرارة باستخدام الأساليب الإحصائية التي تتضمن درجة حرارة الهواء وبيانات الوفاة.