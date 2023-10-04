مش محسوب على حد .. تعليق مثير من مرشح على عضوية الزمالك |فيديو

قال شريف إسلام المرشح على مقعد عضوية مجلس إدارة نادي الزمالك فوق السن، إنه اتخذ خطوة الترشح بعد ما عمل في أحد الأدوار التنفيذية بالنادي لمدة 12 عامًا، مشددًا أنه يرى نفسه قد يكون جزءًا من صنع سياسات القلعة البيضاء.

وأضاف شريف إسلام، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أنه يتميز بالعمل والصبر والإخلاص فيما سيشغله داخل القلعة البيضاء، موضحًا أنه لا يليق بنادي الزمالك إيقاف قيده.

مرشح على عضوية الزمالك: لست محسوبًا على أحد.. وهدفي خدمة النادي

وأشار إلى أنه قادر على حل أزمة إيقاف القيد مع منع حدوثه في المستقبل، خاصة في ظل غياب التنظيم الذي أدى إلى ذلك، مضيفًا «الزمالك يحتاج أشخاص لديهم القدرة على العمل الجماعي».

واختتم تصريحاته «بأن انتخابات الزمالك قوية بمعنى الكلمة، ولست محسوبًا على مجلس من المجالس الأربعة التي عملت معهم في أدوار تنفيذية، والانتخابات ليست معركة وأتمنى لأي شخص أن يفوز بها طالما سيخدم النادي».