269 يومًا.. مكارثي يُسجّل ثاني أقصر فترة لرئاسة مجلس النواب الأمريكي

ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن النائب الجمهوري كيفن مكارثي شغل منصب رئيس مجلس النواب الأمريكي لمدة 269 يومًا قبل إقالته بأغلبية الأصوات أمس الثلاثاء.

وبدأت فترة ولاية مكارثي في 7 يناير الماضي، واستمرت حتى الثلاثاء - وهي ثاني أقصر مدة لرئيس نواب في تاريخ الولايات المتحدة.

وأضافت الشبكة الأمريكية أن الرقم القياسي لأقصر مدة يحمله النائب مايكل سي كير من ولاية إنديانا، الذي شغل منصب المتحدث لمدة 257 يومًا.

وكان أعضاء مجلس النواب الأمريكي صوّت الثلاثاء على عزل رئيس المجلس كيفن مكارثي من منصبه، في سابقة هي الأولى في تاريخ الولايات المتحدة.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، سيتولى الآن النائب الجمهوري باتريك ماكهنري من ولاية كارولينا الشمالية قيادة مجلس النواب مؤقتًا بعد أن أصبح منصب رئيس مجلس النواب شاغرًا أمس الثلاثاء.

وتم تعيين ماكهنري، وهو حليف كبير لكيفن مكارثي، رئيسًا مؤقتًا.

وكان اسمه مدرجًا في القائمة التي طُلب من مكارثي تقديمها في حالة شغور منصبه.

ولا يجوز لرئيس البرلمان المؤقت، وهو اللقب الرسمي، سوى إجازة مجلس النواب، وتأجيل الجلسة والاعتراف بترشيحات المتحدثين.