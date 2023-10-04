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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

أحمد عساف يشيد بدعم اتحاد إذاعات التعاون الإسلامي للقضية الفلسطينية

الوزير أحمد عساف
الوزير أحمد عساف

أكد المشرف العام على الإعلام الرسمي الفلسطيني الوزير أحمد عساف، أن اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي قد شهد تطورًا كبيراً تحت رئاسة الدكتور عمرو الليثي رئيس الإتحاد.

وأشاد أحمد عساف، في كلمته علي هامش انعقاد اجتماع أعمال الجمعية العامة في دورتها  التاسعة لاتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، بالجهود المبذولة والتطور الملموس بالاتحاد خلال الفترة الوجيزة الماضية ، والدعم الإعلامي غير المسبوق من خلال اذاعات وتليفزيونات التعاون الإسلامي لدعم ونصرة القضية الفلسطينية، وأيضا لمبادرته الطيبة في إقامة مكتب مركز تدريب اتحاد إذاعات وتليفزيونات التعاون الإسلامي بفلسطين الحبيبة.

وشدد عساف علي ما قدمه الدكتور عمرو الليثي رئيس الاتحاد من دعم كبير ومخلص للقضية الفلسطينية ، ودوره الهام كممثل لاتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي ،  في اقامة العديد من الدورات التدريبية واللقاءات المتنوعة والمختلفة بين الإعلاميين وورش العمل التي تدعم العمل الإعلامي والتعاون المشترك .

كما أشاد عساف بزيارة رئيس الاتحاد الي فلسطين ولقاءه بالرئيس آبو مازن ، حيث أثمرت الزيارة ولأول مرة عن افتتاح مقر للاتحاد بفلسطين ، وسط سعادة غامرة من الإعلاميين وأبناء فلسطين ، نظرا لدوره الهام في دعم القضية الفلسطينية إعلاميا، كما شهدت الزيارة اقامة دورة تدريبية بمشاركة نخبة من كبار الإعلاميين والمبدعين.

وتابع وزير الإعلام ان اتحاد اذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي قد شهد نقلة نوعية كبيرة وتطور هام وواضح تحت قيادة الدكتور عمرو الليثي في العديد من المجالات

أحمد عساف منظمة التعاون الاسلامي القضية الفلسطينية

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