أول تعليق لـ ترامب على عزل رئيس النواب الأمريكي مكارثي

علق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على قرار مجلس النواب الأمريكي بعزل رئيسه الجمهوري كيفن مكارثي من منصبه، في سابقة هي الأولى في تاريخ الولايات المتحدة.

وقال ترامب على منصته الخاصة "تروث سوشال": "لماذا ينقسم الجمهوريون على أنفسهم بدلا من مواجهة اليسار الديمقراطي؟".

ومن المقرر أن يتولى النائب الجمهوري باتريك ماكهنري من ولاية كارولينا الشمالية قيادة مجلس النواب مؤقتًا بعد شغور منصب رئيس مجلس النواب يوم الثلاثاء.

وتم تعيين ماكهنري، وهو حليف كبير لكيفن مكارثي، رئيسًا مؤقتًا.

وكان اسمه مدرجًا في القائمة التي طُلب من مكارثي تقديمها في حالة شغور منصبه.

ولا يجوز لرئيس البرلمان المؤقت، وهو اللقب الرسمي، سوى إجازة مجلس النواب، وتأجيل الجلسة والاعتراف بترشيحات المتحدثين.