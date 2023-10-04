انتخاب رئيس جديد بسرعة|البيت الأبيض يعلق على عزل مكارثي من «النواب الأمريكي»

أكد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعرب عن أمله في انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب بشكل سريع، وذلك بعد عزل كيفن مكارثي من هذا المنصب.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيير في بيان صادر اليوم الأربعاء، إن الرئيس بايدن أثبت أنه حريص دائمًا على العمل مع كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الكونجرس بحسن نية نيابة عن الشعب الأمريكي.

وأضافت "ولأن التحديات العاجلة التي تواجه أمتنا لن تنتظر، فإن الرئيس بايدن يأمل أن ينتخب مجلس النواب رئيسًا له بسرعة".

وتابعت في البيان أن الشعب الأمريكي يستحق قيادة تضع القضايا التي تؤثر على حياته في المقدمة، كما فعل الرئيس بايدن باتخاذ المزيد من الإجراءات التاريخية لخفض أسعار الأدوية الموصوفة.

وأوضحت "وبمجرد أن يفي مجلس النواب بمسؤوليته في انتخاب رئيس، فإنه يتطلع إلى العمل معه ومع مجلس الشيوخ لمعالجة أولويات الشعب الأمريكي".