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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

زفاف يتحول لكارثة.. جد يطلق النار على حفيده بتكساس

زفاف يتحول لكارثة..
زفاف يتحول لكارثة.. جد يطلق النار على حفيده بتكساس

 تحول حفل زفاف في ولاية تكساس الأمريكية إلى مأتم بعدما أطلق الجد النار على حفيده اليالغ من العمر 12 عامًا بطريق الخطأ فأصابه. 

وكان الرجل يحاول إطلاق النار من مسدس في الهواء لجذب انتباه الضيوف، لكن البندقية تعطلت وأطلقت رصاصة فارغة تحتوي على مسحوق أسود أصابت الصبي في كتفه.

قال «بن هوشين» نائب رئيس مكتب عمدة مقاطعة لانكستر، خلال مؤتمر صحفي إن الجد مايكل جاردنر البالغ من العمر 62 عامًا يواجه مشكلة قانونية بعد أن أطلق رصاصة من بندقية Pietta 1860 ذات الأنف الأفطس وأصاب الصبي الصغير بطريق الخطأ في كتفه في Hillside Events.

وذكرت صحيفة نيويورك بوست أن البندقية أطلقت رصاصة فارغة تحتوي على مسحوق أسود في الغلاف الذي تم لصقه معًا فأصابت الصبي، حسبما قال مسؤول الشريف.

وأوضح هوشين أنه قبل اللقطة التي جذبت الانتباه، كان الضيوف منتشرين حول مكان الزفاف في دينتون، نبراسكا، لأن حفل الزفاف بدأ متأخرًا بعد أن نسي أحدهم خاتم الزفاف.

وقال هوشين: "عندما قرر إعادة مطرقة هذا المسدس إلى الخلف، انزلقت وأطلقت النار على حفيده في كتفه الأيسر، مما تسبب في إصابته"، مضيفًا لاحقًا: "ما نعتقده هو أن الغراء أصاب الطفل".

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