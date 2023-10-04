بعد الإطاحة به.. أول تعليق لـ مكارثي قبل اجتماع الجمهوريين

أعلن رئيس مجلس النواب الأمريكي المقال كيفن مكارثي، أنه يشعر "بالارتياح" بعد عزله من منصبه رئيسًا للمجلس.

وحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، قال مكارثي وهو في طريقه إلى اجتماع مؤتمر الحزب الجمهوري بعد عزله من منصب رئيس مجلس النواب، إنه يشعر "بحالة جيدة".

ولم يرد على الأسئلة الصاخبة الأخرى حول ما إذا كان سيستمر في طرح اسمه وترشحه مجددًا لرئاسة مجلس النواب الأميركي.

ولم يتم إقالة أي رئيس لمجلس النواب من قبل من خلال تمرير قرار بعزله.

وسيحتاج مجلس النواب الآن إلى انتخاب رئيس جديد، حيث دعا البيت الأبيض الحزب الجمهوري إلى القيام بذلك بسرعة - ولكن لا يوجد بديل واضح سيحصل على الدعم اللازم للفوز بالمنصب.

وفي هذه الأثناء، يتولى النائب باتريك ماكهنري من ولاية كارولينا الشمالية منصب رئيس المجلس مؤقتًا.

ومن المتوقع أن يخبر مكارثي الجمهوريين في مجلس النواب أنه لن يترشح لمنصب رئيس مجلس النواب مرة أخرى، حسبما قال مصدران مطلعان لشبكة "سي إن إن".

ويجري حاليًا عقد اجتماع لمؤتمر الحزب الجمهوري بمجلس النواب ومن المتوقع أن يعلن عنه خلال المؤتمر.