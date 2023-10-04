هل يترشح مجددًا لرئاسة مجلس النواب الأمريكي؟ .. مكارثي يجيب

أخبر رئيس مجلس النواب الأمريكي المعزول كيفن مكارثي الجمهوريين بالنواب أنه لن يترشح لمنصب رئيس النواب مرة أخرى، بعد أن صوت المجلس على إقالته قبل ساعات.

ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن عضو الكونجرس الجمهوري كيفن هيرن قوله: "شعر مكارثي وكأنه لن يتفاوض مع الديمقراطيين، وأنه بذل كل ما في وسعه من أجل مؤتمره".

وكان أعضاء مجلس النواب الأمريكي صوّتوا الثلاثاء على عزل رئيس المجلس كيفن مكارثي من منصبه، في سابقة هي الأولى في تاريخ الولايات المتحدة.

ونال التصويت موافقة أغلبية النواب حيث كانت النتيجة 216 صوتًا مقابل 210، وصوّت 8 جمهوريين لإقالة مكارثي.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، سيتولى الآن النائب الجمهوري باتريك ماكهنري من ولاية كارولينا الشمالية قيادة مجلس النواب مؤقتًا بعد أن أصبح منصب رئيس مجلس النواب شاغرًا أمس الثلاثاء.

وتم تعيين ماكهنري، وهو حليف كبير لكيفن مكارثي، رئيسًا مؤقتًا.

وكان اسمه مدرجًا في القائمة التي طُلب من مكارثي تقديمها في حالة شغور منصبه.

ولا يجوز لرئيس البرلمان المؤقت، وهو اللقب الرسمي، سوى إجازة مجلس النواب، وتأجيل الجلسة والاعتراف بترشيحات المتحدثين.