عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك ينهي اتفاقه مع الأمريكي أوجي مايو.. تفاصيل

صدى البلد

أعلن الإعلامي هاني حتحوت عن تجديد عقد محترف فريق السلة أوجي مايو عبر حسابه بموقع فيسبوك.

 

و كتب هاني حتحوت : خبر الماتش| الزمالك ينهي اتفاقه مع الأمريكي أوجي مايو للانضمام إلى الفريق في الموسم القادم.. ويصل القاهرة السبت المقبل 🚨.

 

وصلت  الأحد الماضي بعثة الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك بعد المشاركة في بطولة الدوحة الدولية التي أقيمت في قطر في الفترة من 25 إلى 30 سبتمبر الماضي.

 

وأقيمت البطولة بمشاركة 8 فرق هي: الزمالك المصري- الحكمة اللبناني- بيروت اللبناني-الفتح المغربي-ميرالكو بواتس الفلبيني- دجلة العراقي-العربي الكويتي-الأهلي الليبي.

 

 

ويقود الجهاز الفني للفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك: أحمد مرعى مديرا فنيا، ومعه ياسر عبد الوهاب، وسمير جودة مدربين، ومصطفى صدقي ووائل العايدى إداريين.

 

سلة الزمالك أوجي مايو صفقات الزمالك الاعلامي هاني حتحوت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ميدو يعلن انتهاء أزمة كهربا .. والزمالك يقبل العرض |تفاصيل

مطلوبة وزوجها في مصر.. تركيا تلقي القبض على ناشطة موالية لـ الإخوان

رد مفاجئ من أحمد فتوح بشأن اتفاقه مع الأهلي

رد فعل الأهلي عقب تغيير موعد مباراة أنبي في نصف نهائي كأس مصر

3000 جنيه بالطن.. مفاجأة بشأن انخفاض أسعار البصل وهذا ثمن الكيلو

للمرة الأولى.. الداخلية تستحدث رخصة قيادة مزودة بشريحة

مفاجأة من الحكومة الأسبوع المقبل| انخفاض أسعار السلع وهدية من المركزي والتجار

مأساة فنانة شهيرة| وفاة 7 من أفراد أسرتها في يوم واحد .. تفاصيل

ترشيحاتنا

«أبوالغيط»: السيسي أصبح شخصية تاريخية مهمة.. والتاريخ سيصفه بأنه الباني الثاني للدولة المصرية

شروق ودنيا ابنتا الفنان صلاح عبد الله تكشفان أسرارًا وخبايا عن حياته|فيديو

مكارثي يكشف حقيقة إبرام صفقة مع البيت الأبيض بشأن مساعدات أوكرانيا

إبراهيم فايق يطرح سؤالاً مثيرًا للجمهور قبل مباراة الأهلي وإنبي اليوم

فلوس كاش.. موعد انتهاء أزمة غرامة كهربا مع الزمالك

خبير منشآت وكباري يكشف السبب العلمي في حريق مبني مديرية أمن الإسماعيلية|فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من غير عصبية وصوت عالي.. نصائح للأمهات في بداية العام الدراسي

زفاف يتحول لكارثة.. جد يطلق النار على حفيده بتكساس

طريقة عمل سويسرول الكريب| جديدة ولذيذة

باحتفالات نصر أكتوبر| عجوز يثير ضجة على السوشيال ميديا بوصلة رقص شرقي.. شاهد

فيديو

تنبأت بزلازل 2023 وحريق فرح نينوي بالعراق.. توقعات ليلى عبد اللطيف 2024 «فيديوجراف»

شبح الزلازل يعود من جديد.. هل تتحقق توقعات العالم الهولندي؟

حريق هائل بجوار مسجد السيدة زينب.. تفاصيل |فيديوجراف

القوات المسلحة تنظم المعرض السنوى السادس عشر للثقافات العسكرية ذاكرة أكتوبر 2023

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

اﻟﻤﺰﻳﺪ