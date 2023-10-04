الزمالك ينهي اتفاقه مع الأمريكي أوجي مايو.. تفاصيل

أعلن الإعلامي هاني حتحوت عن تجديد عقد محترف فريق السلة أوجي مايو عبر حسابه بموقع فيسبوك.

و كتب هاني حتحوت : خبر الماتش| الزمالك ينهي اتفاقه مع الأمريكي أوجي مايو للانضمام إلى الفريق في الموسم القادم.. ويصل القاهرة السبت المقبل 🚨.

وصلت الأحد الماضي بعثة الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك بعد المشاركة في بطولة الدوحة الدولية التي أقيمت في قطر في الفترة من 25 إلى 30 سبتمبر الماضي.

وأقيمت البطولة بمشاركة 8 فرق هي: الزمالك المصري- الحكمة اللبناني- بيروت اللبناني-الفتح المغربي-ميرالكو بواتس الفلبيني- دجلة العراقي-العربي الكويتي-الأهلي الليبي.

ويقود الجهاز الفني للفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك: أحمد مرعى مديرا فنيا، ومعه ياسر عبد الوهاب، وسمير جودة مدربين، ومصطفى صدقي ووائل العايدى إداريين.