لست نادما.. مكارثي: خاطرت بموقعي من أجل الشعب الأمريكي

أكد رئيس مجلس النواب الأمريكي المعزول كيفن مكارثي، أنه لن يترشح مرة أخرى لرئاسة مجلس النواب، وذلك بعد عزله في خطوة تاريخية بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقال مكارثي إنه كان شرفًا عظيمًا له أن يكون رئيسًا لمجلس النواب، مشددًا "لن أتخلى عن الشعب الأمريكي وهناك الكثير من الأمور التي يمكن أن أقدمها لخدمته".

وحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أضاف أنه على الرغم من أنه لم يعد رئيسًا لمجلس النواب، إلا أنه لا يندم على الاختيارات التي أدت إلى إقالته من المنصب.

واستطرد "لست نادمًا على اختيار حكمي وقراري بدلاً من التظلم. إنها مسؤوليتي، إنها وظيفتي. ولست نادماً على التفاوض".

وتابع مكارثي قوله "حكومتنا مصممة لإيجاد حل وسط. ولست نادماً على الجهود التي بذلتها لبناء تحالفات وإيجاد حل وسط".

وقال النائب عن ولاية كاليفورنيا إنه "قام بمخاطرة من أجل الشعب الأمريكي" يوم السبت عندما نجح في هندسة جهد مشترك من الحزبين في اللحظة الأخيرة لتجنب إغلاق الحكومة.