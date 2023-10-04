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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مكارثي يكشف حقيقة إبرام صفقة مع البيت الأبيض بشأن مساعدات أوكرانيا

كيفن مكارثي
كيفن مكارثي

كشف النائب الجمهوري رئيس مجلس النواب الأمريكي المعزول كيفن مكارثي أنه لم يبرم صفقة مع البيت الأبيض بشأن المساعدات الإضافية لأوكرانيا.

وقال “مكارثي” خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء بعد عزله "انظر، أنا أؤيد تسليح أوكرانيا. وهذا لا يعني إرسال الأموال إليهم، بل تسليحها.. لكنني كنت في البيت الأبيض حتى قبل أن يرسلوا المبلغ الإضافي، وقلت لهم: "أنتم يا رفاق تفعلون كل شيء بشكل خاطئ بمجرد إرسالهم".

وأضاف: "أعتقد أن الرئيس يفشل هنا لأنه لا يخبر الجمهور الأمريكي بالمهمة".

وكان أعضاء مجلس النواب الأمريكي صوّتوا الثلاثاء على عزل رئيس المجلس كيفن مكارثي من منصبه، في سابقة هي الأولى في تاريخ الولايات المتحدة.

ونال التصويت موافقة أغلبية النواب حيث كانت النتيجة 216 صوتًا مقابل 210، وصوّت 8 جمهوريين لإقالة مكارثي.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، سيتولى الآن النائب الجمهوري باتريك ماكهنري من ولاية كارولينا الشمالية قيادة مجلس النواب مؤقتًا بعد أن أصبح منصب رئيس مجلس النواب شاغرًا أمس الثلاثاء.

رئيس مجلس النواب الأمريكي المعزول كيفن مكارثي أوكرانيا المساعدات الإضافية لأوكرانيا البيت الأبيض

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