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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

فيديو يوثق لحظات مرعبة لسقوط طفل بين سفينة ورصيف ميناء بإيطاليا.. هذا مصيره

لحظات مرعبة لسقوط
لحظات مرعبة لسقوط طفل بين سفينة ورصيف ميناء في إيطاليا

أظهرت لقطات فيديو مروع لحظات هستيرية توثق سقوط طفل لم يتعدى الـ 8 سنوات من عمره في فجوة بين سفينة سياحية ورصيف في ميناء داخل إيطاليا. 

 

“أين هو” جملة ظلت والدة الطفل الصغير ترددها صارخة على رصيف الميناء الإيطالي بعد أن اختفي ابنها ولحقه والده بحثا عنه في المياه، حسبما نقلت صحف محلية. 

فيديو مروع 

لحسن حظ الطفل الذي يُعتقد أنه من شمال أوروبا وجاء مع والديه وشقيقته ليقضيان عطلة في ساليرنو بإيطاليا أن الجهور تجمع من أجل إنقاذه ووالده حيث علقا تحت المياه. 

سارع المسؤولون في المكان إلى سرعة سحب الابن بحبل وكذلك والده قبل أن يموتا غرقا. 

وفي نهاية مقطع الفيديو اندفعت الأم إلى رؤية ابنها والاطمئنان عليه بعد خروجه من المياه. 

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فيديو حظات هستيرية سقوط طفل سفينة سياحية إيطاليا رصيف الميناء الإيطالي

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