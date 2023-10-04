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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سيلفي جديد.. داليا مصطفى تخطف الأنظار على إنستجرام

صدى البلد

شاركت الفنانة داليا مصطفى، ستوري، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت بصورة سيلفي من أمام المرآة بـ لوك كاجوال، وإطلالة شبابية، بقميص زيتي وبنطلون جينز، وتسريحة شعر مميزة. 

جدير بالذكر أن الفنانة داليا مصطفى شاركت مؤخرًا في مسلسل "علاقة مشروعة" الذي عرض في شهر رمضان الماضي، وحقق نجاحًا كبيرًا منذ عرضه واعجب به الجمهور، وشاركتها في بطولته الفنانة مي عمر والفنان ياسر جلال.

 

أحداث مسلسل علاقة مشروعة 
 
وجسدت خلال الأحداث دور زوجة الفنان ياسر جلال، وهو زوج لديه اهتمام بالمسؤولية تجاه منزله، بالإضافة لامتلاكه حس رومانسي مرهف المشاعر، ولديها من النجم ياسر جلال أولاد، ولكن أثناء تربيتهم وتقدمهم في المراحل العمرية، يتعرضون إلى أزمات كبرى تتدور حولها أغلبية تفاصيل العمل، وجسدت الفنانة مي عمر دور صديقتها المقربة.

التواصل الاجتماعي انستجرام الفنانة داليا مصطفى داليا مصطفي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام مسلسل علاقة مشروعة

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