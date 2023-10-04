انخفاض حاد في معاملات العملات الرقمية بشرق آسيا

على الرغم من الأجواء القاتمة المحيطة بتداول العملات الرقمية في البر الرئيسي للصين بسبب القيود التنظيمية، تبرز هونج كونج كمنارة للتفاؤل، وذلك بفضل سياساتها الاستباقية.

وتسلط البيانات الحديثة من Chainalysis الضوء على انخفاض معاملات العملات الرقمية عبر شرق آسيا، لكن نظرة أعمق تشير إلى سرد أكثر تعقيدًا.

ولا يزال الرقم الحالي البالغ 64 مليار دولار أقل من 70 مليار دولار في العام الماضي، حيث شهد البر الرئيسي للصين انخفاضًا حادًا في معاملات العملات الرقمية، حيث انخفضت من 220 مليار دولار في العام الماضي إلى 86.4 مليار دولار هذا العام. في الوقت نفسه، تراجع ترتيب تبني العملات الرقمية لكل من هونغ كونغ والبر الرئيسي للصين. ومع ذلك، هناك تطور في القصة.

وأبلغت هونغ كونغ، التي يقطنها 0.5% فقط من سكان البر الرئيسي للصين، عن حوالي 64 مليار دولار في معاملات العملات الرقمية. على الرغم من أن هذا الرقم أقل من 70 مليار دولار في العام السابق، إلا أنه لا يزال يظهر مشهدًا نابضًا بالحياة للعملات الرقمية في المنطقة الإدارية الخاصة.

على عكس البر الرئيسي للصين، حيث تهيمن المعاملات الفردية، فإن المشهد المشفر في هونغ كونغ يميل نحو المعاملات المؤسسية. كانت نسبة مذهلة بلغت 46.8% من تداولات العملات الرقمية في هونغ كونغ تزيد عن 10 ملايين دولار، وكانت نسبة 4% فقط أقل من 10000 دولار، مما يعكس دور المدينة كمركز للمستثمرين ذوي الملاءة المالية العالية والمؤسساتيين.

في أكتوبر الماضي، أشارت هونغ كونغ إلى تحول نموذجي، حيث كشفت عن خطط لوضع لوائح جديدة للأصول الافتراضية تهدف إلى تعزيز حماية المستثمر وتمكين البورصات المرخصة من تلبية احتياجات المتداولين الأفراد. في حين يجادل المشككون بأن صناعة العملات الرقمية في المنطقة تواجه أضرارًا محتملة من فضيحة JPEX الجارية والتي تتضمن سرقة مزعومة، فإن Chainalysis ترى أن هذه التحولات التنظيمية تعزز "التفاؤل المتزايد".

علاوة على ذلك، فإن العوامل التي ساهمت في الطبيعة المثيرة للجدل للعملات الرقمية، مثل الاستثمارات المضاربية وإمكانية نقل الثروة إلى الخارج، تستمر في دفع تبنيها في هونغ كونغ وربما في شرق آسيا. وسط عدم اليقين والهبوط في السوق، يبدو أن هونغ كونغ تتصاعد كمعقل العملات الرقمية الجديد في المنطقة، متحدية بشكل خفي السياسات الصارمة للبر الرئيسي.

في حين أن مشهد العملات الرقمية الأوسع في شرق آسيا يُظهر انخفاضًا في البصمة، حيث يمثل 8.8% فقط من أنشطة العملات الرقمية العالمية - انخفاضًا من 12.9% في العام الماضي - قد تكون سياسات هونغ كونغ الجديدة مجرد ريح خلفية يحتاجها هذا القطاع المتعثر، وحده الوقت سيخبر ما إذا كانت جهود هونغ كونغ ستكون بمثابة شريان حياة لسوق العملات الرقمية الذي يبحث بشدة عن الانتعاش.