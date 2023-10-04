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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هل تريد أمريكا الانفصال عن الصين.. وزيرة الخزانة تجيب

يلين
يلين

عبرت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، عن تفاؤلها فيما يخص الاقتصاد الأمريكي، مشيرة إلى أن أسعار الفائدة الكبيرة ستتراجع إلى مستويات طبيعية أكثر، خلال الفترة القادمة المتوسطة.

وحذرت في الوقت ذاته، من أن أمريكا تعتمد بشكل مفرط على الصين في سلاسل التوريد، خاصة في منتجات الطاقة النظيفة، مؤكدة أنه يتعين عليها الحد من ذلك، لكن ذلك لا يعني الانفصال اقتصاديا عن الصين.

وقالت إن الولايات المتحدة ستواجه مخاوف تتعلق بالأمن القومي، دون وجود قطاع قوي لأشباه الموصلات خاص بها، مضيفة أن قانون الرقائق والعلوم الذي صدر العام الماضي، سيساعد في عكس هذا الاتجاه وتصحيح المسار.

وواصلت يلين: "نحن نخدع أنفسنا إذا اعتقدنا أن التخلي عن إنتاج أشباه الموصلات، لأي غرض من الأغراض العملية، هو استراتيجية ذكية للولايات المتحدة.".

واعتبرت يلين، إن التقدم في الذكاء الاصطناعي "سريع بشكل لا يصدق"، ويمكن أن يحدث فارقا كبيرا في الإنتاجية.

اسعار الفائدة اشباه الموصلات الاقتصاد الامريكى الأمن القومي الذكاء الاصطناعي الطاقة النظيفة الصين

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