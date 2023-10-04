تفاصيل آخر استعدادات الأهلي لمباراة إنبي

كشف الإعلامي الرياضي احمد شوبير، اخر استعدادات النادي الأهلي للقاء انبي في كأس مصر.

وقال خلال برنامجه الإذاعي: “اللياقة البدنية للاعب موديست تبعده عن المشاركة، ولكن قناعات كولر كبيرة حول اللاعب”.

يواجه فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر نظيره انبي في نصف نهائي كأس مصر، في المباراة المقرر لها التاسعة مساء اليوم الأربعاء، على ملعب استاد القاهرة الدولي.

وتأهل النادي الأهلي لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد تخطي سان جورج بنتيجة 7-0 في مجموع المباريات، حيث إنتهت مباراة الذهاب بفوز المارد الأحمر بثلاثية نظيفة، قبل أن يكرر فوزه في مباراة الإياب بنتيجة 4-0.