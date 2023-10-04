باريس سان جيرمان يخشى مفاجآت نيوكاسل في دوري أبطال أوروبا.. الليلة

يزور فريق باريس سان جيرمان ملعب "سانت جيمس بارك"، اليوم، الأربعاء، في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، لمواجهة مضيفه نيوكاسل الإنجليزي ضمن المجموعة السادسة، ويحط ميلان الرحال لمقابلة بوروسيا دورتموند، في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

وتنتظر باريس سان جيرمان رحلة محفوفة بالمخاطر إلى نيوكاسل المتألق في الآونة الأخيرة بـ4 انتصارات في 5 مواجهات في مختلف المسابقات دون خسارة.

ويدخل الفريق الفرنسي الذي يحلم بالظفر بلقب المسابقة للمرة الأولى في تاريخه، المباراة على وقع تعادل سلبي مخيب أمام مضيفه كليرمون فيران، وبالتالي ستكون مواجهة الغد فرصة لمصالحة جماهيره بعد عرضه الرائع الأسبوع الماضي أمام مارسيليا (4-0).

وفي المجموعة السادسة، يسعى بوروسيا دورتموند إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لتعويض خسارته أمام سان جيرمان 0-2 في الجولة الأولى، وذلك عند استضافة ميلان العريق.