ماس كهربائي يشعل النيران بحوش للماشية في سوهاج

سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج على نيران حريق نشب بحوش للماشية ملك ربة منزل بناحية الكولا دائرة مركز شرطة أخميم شرق محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها ورود بلاغًا من الأهالي بنشوب حريق بحوش دائرة المركز.

وبالإنتقال والفحص تبین أن نشوب الحريق بحوش مشيد بالطوب الابيض ومسقوف بافلاق النخيل والبوص ملك المدعوة 'سهام خ.م.ا' 31 سنة، ربة منزل، وتقيم بذات الناحية، ولم ينتج عن ذلك ثمة إصابات أو تلفيات.

وبسؤالها عن سبب الحريق، قررت بمضمون ما سبق، ورجحت أن يكون سبب الحريق حدوث ماس كهربائي، ونفت الشبهة الجنائية.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.