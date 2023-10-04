أفضل جامعة في العالم لعام 2024.. إكسفورد البريطانية

تم إصدار النسخة العشرين من تصنيفات أفضل الجامعات في العالم حسب تصنيف مؤسسة التايمز للتعليم العالي (THE)، وفق ما ذكرت صحيفة بيزنس توداي الهندية.



احتلت جامعة أكسفورد البريطانية المركز الأول للعام الثامن على التوالي بشكل غير مسبوق، بينما جاءت جامعة ستانفورد الأمريكية في المركز الثاني، مما يجعلها الجامعة الأمريكية الأعلى تصنيفًا.

وجاء معهد ماساتشوستس الأمريكي للتكنولوجيا (MIT) في المركز الثالث.

تضم النسخة الأكبر من تصنيفات الجامعات العالمية لعام 2024، 1,904 جامعة مقارنة بـ 1,799 جامعة في العام الماضي من 108 دولة ومنطقة، حيث تقوم بتقييم الجامعات كثيفة البحث عبر 18 مؤشر أداء يغطي مهامها الأساسية المتمثلة في التدريس والبحث ونقل المعرفة والتدويل.

وفي المؤسسات العشر الأولى في القائمة، لا تزال الجامعات الأمريكية تهيمن على القائمة.

والجامعات هي: جامعة أكسفورد، جامعة ستانفورد، معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، جامعة هارفارد، جامعة كامبريدج (المملكة المتحدة)، جامعة برينستون، معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا، الكلية الإمبراطورية لندن، وجامعة كاليفورنيا، بيركلي، وجامعة ييل.

الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في أعلى التصنيفات

تضم الولايات المتحدة 13 جامعة من بين أفضل 20 جامعة، و56 جامعة من بين أفضل 200 جامعة، مع وجود 169 جامعة في التصنيف - أكثر من أي دولة أخرى.

تعد آسيا القارة الأكثر تمثيلاً منذ نسخة 2021 (متجاوزة أوروبا)، في حين تضم كل من أفريقيا وأمريكا الجنوبية أكثر من 100 جامعة ممثلة.

من جانبها، أعلنت كلية ووستر في جامعة أكسفورد عن تبرع كبير بقيمة 30 مليون جنيه إسترليني من خريجها السير ليندساي أوين جونز، وهو الأكبر في تاريخها حتى الآن.

حصل السير أوين جونز على شهادة جامعية في عام 1965 لقراءة اللغات الحديثة.

سيتم استخدام المنحة الكبرى لبناء مبنيين جديدين: مكتبة السير ليندسي أوين جونز، ومبنى سكن الخريجين.