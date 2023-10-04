أبو شقة يدعو أعضاء الشيوخ لتقديم طلب كتابي بشأن اعتراضات تشكيل اللجان النوعية

دعا المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، أعضاء المجلس الراغبين في تقديم أي اعتراضات بشأن تشكيل اللجان النوعية؛ إلى تقديم طلب كتابي موجه لرئيس المجلس.

ومنح وكيل المجلس، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، الأعضاء، مهلة نصف ساعة؛ لتقديم الاعتراضات.

ورفعت الجلسة العامة، على أن تعود للانعقاد مرة أخرى؛ لإعلان القوائم النهائية للجان، تمهيدا لإجراء انتخابات هيئات المكاتب.

وشهدت الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الرابع لمجلس الشيوخ، أمس، دعوة النواب الراغبين في تعديل عضوية اللجان النوعية، التقدم بطلب كتابي لمكتب الأمين العام للمجلس، وفي حال عدم تقدم أي عضو بتعديل رغبته يستمر في اللجنة التي كان عضوا بها في دور الانعقاد الماضي.