التنمية المحلية: صوتك مسموع تلقت منذ انطلاقها 119 ألف شكوى

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن انتقال الوزارة للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة ليس انتقالاً مكانيًا فقط ولكن انتقال إلي شكل مختلف من أداء العاملين بها، حيث الانتقال إلى نظام وزارة ذكية يتبعه تطور في أداء العمل، مشيرا إلى أن الوزارة وضعت خلال بيئة العمل الجديدة على رأس أولوياتها إتاحة وتعزيز آليات التواصل التى تحقق مشاركة المواطنين فى إطار من الشفافية وتفعيل مبادئ الحوكمة الرشيدة خاصة مع بدء مرحلة الانطلاق بقوة لإحداث تنمية مستدامة تنعكس على الارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة لينعم بثمارها المواطن المصرى.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تمكنت من زيادة فاعلية التواصل الإلكتروني ورفع جودة خدمة المواطنين من خلال ذراعها التنفيذي مبادرة "صوتك مسموع" الخاص بفحص وتلقي شكاوي المواطنين والعمل على إزالة أسبابها بالتعاون مع جميع المحافظات والجهات المختصة، والتي اطلقتها الوزارة في 23 أكتوبر 2018 تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، لتعمل على محورين رئيسيين، الأول الإدارة المحلية التي تستجيب لشكوى المواطن، والمحور الثاني هو إدارة محلية تشرك المواطن في كل موضوعات إدارة الحكم المحلي، الأمر الذى انعكس سريعاً على تحسن مستويات استجابة المحافظات للشكاوي كما ونوعاً، حيث سجلت كثير من فرق العمل بالمحافظات تميزاً ملحوظاً فى سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين.

واستعرض اللواء هشام آمنة، في التقرير الذي تلقاه حول جهود مبادرة "صوتك مسموع" وأبرز الاستجابات والشكاوى ونسبة الرد عليها، أن المبادرة تلقت منذ انطلاقها وحتى الآن 719 ألف و 155 رسالة، تضمنت حوالى 119,5 ألف شكوى تم حل 117 ألف شكوى منها بنسبة 97,8%، وجاري حل 2572 شكوى، مؤكدا علي أهمية فتح وتنويع قنوات تلقى ورصد شكاوى واستغاثات المواطنين بصفة مستمرة، والعمل على سرعة اتخاذ اللازم.

وقال اللواء هشام آمنة، أن مبادرة "صوتك مسموع" نالت اهتماماً كبيراً خلال الفترة الماضية، مما ساهم بشكل كبير في تطوير قدراتها، والتوسع فى إتاحة سبل تواصل المواطنين معها ومتابعة مؤشرات الأداء بصفة دورية، مما ساهم في تحقيق التواصل الفعال مع المواطنين عبر مختلف القنوات ووسائل التواصل الاجتماعى، مشيراً إلى أنه بالتوازي مع قيام فريق عمل المنظومة بمراجعة الشكاوى المُسجلة وتوجيهها لجهات الاختصاص، يقوم فريق عمل متخصص بتحليل الشكاوى وتصنيفها وتوزيعها قطاعيًا وجغرافيًا، حتى يَسهُل التعامُل معها ومُعالجتها.



وأشار وزير التنمية المحلية، إلى استمرار جهود مبادرة "صوتك مسموع" في التعاون والتنسيق مع الجهات المرتبطة معها إلكترونياً في تحقيق نسب استجابات متميزة للشكاوى والطلبات المسجلة خلال شهر سبتمبر 2023، حيث تفاعلت مع ما تم رصده من شكاوى واستغاثات للمواطنين، ونجحت بإتصالها الدائم مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات المعنية في رصدها ومتابعتها وفحصها وإزالة أسبابها، وإخطار المواطن بالرد النهائي على شكواه، مع ضمان ألا يضار المواطن جراء تقدمه بشكوى، طالما اتفقت مع معايير الحق في التقدم به.

وكشف اللواء هشام آمنة، عن نتائج مبادرة "صوتك مسموع" خلال شهر سبتمبر الماضي، حيث تلقت المبادرة 15,3 ألف رسالة منها 1554 شكوى، تم الرد منها على1252 شكوى بنسبة 80,6%، وجاري حل 302 شكوى، مقدماً الشكر لجميع المسئولين الذين يسارعون في تقديم الخدمات للمواطنين.