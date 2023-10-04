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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس "اتحاد إذاعات وتليفزيونات التعاون الإسلامي" يهنئ الرئيس السيسي بذكرى نصر أكتوبر

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

بعث رئيس اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي الدكتور عمرو الليثي ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصار أكتوبر المجيد.

وقال الليثي - في برقيته - "إن نصر أكتوبر ملحمة وطنية عظيمة، لأبطال ضربوا أروع الأمثلة في الشجاعة وسطروا بحروف من نور بطولاتهم، وستظل حرب أكتوبر المجيدة ملحمة خالدة تتعلق بها القلوب والعقول لرجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، لتبقى مصر نموذجاً يُحتذى به".

وأضاف، في البرقية، "بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد..يُسعدني أن أبعث لسيادتكم بأصدق التهاني بهذه المناسبة والذكرى الغالية على قلوبنا وقلوب كل مصري وعربي..حفظ الله مصر، وسدد خطاكم على طريق الحق والخير، وكل عام وسيادتكم بخير، ومصرنا الغالية في تقدم وريادة".

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