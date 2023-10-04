جامعة بنها الأهلية: انتصارات أكتوبر ستظل ذكرى خالدة في قلوب المصريين

قدم الدكتور جمال السعيد رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية بالعبور، والدكتورة سهير شعراوي نائب رئيس المجلس، وأعضاء مجلس الأمناء، والدكتور جمال سوسة القائم بعمل رئيس الجامعة، خالص التهنئة لأسرة جامعة بنها الأهلية، وأعضاء هيئة التدريس، والجهاز الإداري، والطلاب، بمناسبة اليوبيل الذهبي والذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وأكد " السعيد" أن انتصارات أكتوبر ستظل ذكرى خالدة في قلوب المصريين، ورمزا للعزة والكرامة لبطولات وطنية سطر فيها رجال القوات المسلحة المصرية البواسل، والشعب المصري العظيم ملحمة العبور والنصر.