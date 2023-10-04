استشاري الحي الحكومي بالعاصمة الجديدة: نراعي كافه أشكال الاستدامة العمرانية

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس بزيارة المقر الجديد لرئاسة مجلس الوزراء داخل الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.



و قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة المصرية أنشأت العاصمة الإدارية الجديدة كفكرة وليست وجاهه حضارية واجتماعية، وهذه الفكرة تعني أن الدولة تحاول تغيير نمط وأسلوب عملها بأجهزتها المختلفة.



وأضاف الرئيس السيسي، في كلمته خلال اجتماعه بوزراء الحكومة المصرية بالمقر الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة: "كان ممكن الكلام ده نعمله داخل الوزارات في وضعها القديم، لكن ديما أقول إن الجديد تحط فيه أنظمة ومسارات أكثر نجاحا من إنك تعمل تعديل على الواقع الموجود".

وفي ذات السياق قال الدكتور مهندس محمد طلعت، استشاري رئاسه الوزراء لشئون الحي الحكومي للتصميم الداخلي والآثاث، إن إنشاء الحي الحكومي بالعاصمه الإداريه الجديده جعله منطقة جذب لزيادة للاستثمار المستمر والأعمال في العاصمة الإدارية الجديدة ، كما أنه يعد أحد الثورات العمرانية المصرية.

وأضاف طلعت، أن إنشاء الحي الحكومي بالعاصمه الاداريه الجديده ، يعد نقله نوعيه مختلفه تمام عن كافه المباني القديمه للوزارات القديمه، وأوضح طلعت أن الحي الحكومي بالعاصمه الإداريه الجديده تم إنشاءه بشكل متكامل يسهم في تسهيل كافه الخدمات المقدمه للمواطنين والتعامل مع أي وزاره ، كما أن مباني الوزارات تم تصميمها وتزويدها بعناصر وأليات للاتصال المشترك فيما بينها وبعضها البعض ، وتتم فيها إجتماعات مشتركه داخل مايسمي بقاعات ال " GLASS GATE".

واستكمل طلعت حديثه قائلا، أنه متواجد داخل منتصف الحي الحكومي واحده من أكبر مناطق الخدمات للمواطنين المترددين علي الوزارات، وتحتوي علي كافه الخدمات المرتبطه بكافه الوزرات ومناطق للمطاعم والصيدليات والكافتيريات.



وذكر طلعت أن انتقال الوزرات للعمل من داخل مقراتها بالحي الحكومي بالعاصمه الاداريه الجديده ، تعد نقله حضاريه ونوعيه تنعكس أيضا علي العاملين داخل الوزارات، وكذلك أنظمه وأنماط التكنولوجيا المستخدمه داخل المباني، وكذلك إنشاء الحي الحكومي حقق فكره التقارب مابين الجهات الحكوميه والوزارات وبعضها.

وأفاد طلعت، أن مباني وزارات الحي الحكومي تم إنشاؤها وفقا لإعلي المعايير التي تحقق الاستدامه، وأن كافه أسطح مباني الوزارات يوجد عليها وحدات لتوليد الطاقه الكهربائيه من الشمس لمباني الوزارات بنسبه تبدأ من 25% وتصل حتي 50% من حجم الطاقه الكهربائيه المستخدمه داخل المباني، وكذلك نوعيه الزجاج المستخدم داخل المباني ، وشكل المباني وتصميمها ، ونزعيه الخامات المستخدمه في تشطيب واجهات المباني واللاندسكيب ، جميعها تحقق فكره ونمط الاستدامه، وأن كافه المباني مقاومة لكل أنواع المخاطر مثل الزلازل والحرائق، كما أن كافه المباني الحكوميه داخل الحي الحكومي مجهزة بأحدث أنظمه التكنولوجيا الحديثه التي أصبحت تستخدمها الجهات الحكوميه.

وأختتم طلعت حديثه، بأن إنشاء الحي الحكومي بأنظمه العماره المستدامه يعد دفعه قويه لبدء التوجه بقوه داخل مصر نحو مفهوم العماره المستدامه.

أبرز المعلومات عن الحى الحكومى

يقع الحي الحكومي على بعد 15 دقيقة عن الحي السكني، و10 دقائق من فندق الماسة ومبنى الكنيسة ، و بدأ العمل في الحى الحكومى في عام 2015 بالتزامن مع وضع حجر أساس العاصمة الإدارية ، و يقام على مساحة مساحة 1.5 مليون م2 بما يعادل 150 فدانً، وتقام المباني على مساحة 28 % فقط وباقى المساحة عبارة عن مسطحات خضراء.

وتم نقل داووين الوزارات والمسئولين عن مكاتب الوزراء للعاصمة الإدارية كمرحلة أولى لحين انتهاء عملية النقل بشكل كامل ، وبلغ عدد العاملين في الحى الحكومى تراوح ما بين 5000 إلى 5500 بشكل يومى ، كما يتوسط الحى الحكومى منطقة بلازا ستكون ساحة ترفيهية للموظفين تضم حدائق ونوافير منها ما يحمل الطابع العربي وأخرى الكلاسيكي وفي الشوارع بين المباني تم استخدام حجر البازلت.

مباني الوزارات



يشتمل الحي الحكومي 10 مجمعات وزارية بإجمالى 34 وزارة بالإضافة لمبنى رئاسة مجلس الوزراء ومبنى مجلس النواب ومحور رئيسى يتوسط المبانى الوزارية بمسطح 430 ألف م2، و تبلغ مساحة كل مجمع 170 ألف متر مربع بإجمالي 1.5 مليون متر ربع ، و يقع مبنى وزارة الخارجية يمين مجلس الوزراء في المجمع الأول ومن خلفها مجمع يضم 5 وزارات هي الثقافة والسياحة والآثار والاتصالات والتخطيط والإصلاح الإداري والطيران المدني.



هناك مجمع آخر يضم 6 وزارات، هي قطاع الأعمال والتموين والتجارة الخارجية والتجارة والصناعة والقوى العاملة والهجرة والاستثمار والتعاون الدولي، و المجمع الرابع توجد به وزارات الإسكان والتضامن الاجتماعي والإعلام والهيئات الإعلامية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.



هناك مجمع آخر يمين مجلس الوزراء يضم وزارات الأوقاف والتعليم العالي والتربية والتعليم والهيئة الاقتصادية لقناة السويس ومبنى شركة العاصمة ، ومجمع من الناحية اليسرى توجد به وزارات الكهرباء والطاقة والبترول والثروة المعدنية والإنتاج الحربى بجانب مبنى خدمة الموظفين.

وهناك مجمع يضم وزارات المالية والبيئة والتنمية المحلية ، وعلى الجهة اليسرى تقع وزارة العدل داخل المجمع الأول ومن خلفها مجمع يضم وزارتي الري والموارد المائية والزراعة والجهات التابعة لمجلس الوزراء ومبنى خدمات الموظفين والشرطة المتخصصة ، و في المجمع التالي لوزارة العدل تقع 4 وزارات هي النقل والصحة وهيئة التأمين الصحي والشباب والرياضة والمجالس النيابية.



و يقع مجلس النواب المجاور للحى الحكومى على مساحة 25.87 فدان ، و يشمل مجلس النواب مبنى رئيسيا، يضم قاعة تتسع لـ 1000 عضو برلمانى، ومكاتب تسع 3200 موظف ويبلغ متوسط مساحة الدور 16000م مسطح، و سيتم نقل الموظفين من خلال القطار السريع بالإضافة لمخطط جديد يهدف إنشاء «ترام»، يقل العاملين من أمام استاد القاهرة إلى الحى الحكومى.