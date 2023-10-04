السير بالقوارب بدلا من السيارات .. ظهور بحيرة ضخمة وسط صحراء ليبيا

حولت السيول الصحراء إلى بحيرة كبيرة، بعد جفاف دام 12 عامًا، وهي صحراء أوباري القاحلة في جنوب غرب ليبيا.

وتجمّعت السيول على شكل "شلالات" في منطقة الهروج، التي تضم أكبر مجموعة للجبال البركانية في شمال إفريقيا.

ورصد المجلس المحلي للشباب في مدينة أوباري، تشكّل بحيرة ضخمة في أحد الأودية "القاحلة" قرب المدينة، مما ادي الي جذب الأطفال للهو في مياهها إذ لم يشهدوا طيلة عمرهم هطول أمطار بهذه الكمية.

وأدت السيول إلى وقوع أضرار بحي المشروع في المدينة جراء الأمطار التي تسببت في انهيار 4 منازل، ويجري حصر الأسر المتضررة بالتعاون مع فريق جمعية الهلال الأحمر وذلك لتقديم المساعدة لهم.

وامتدت البحيرة الكبيرة في المخيلي على طول عدة كيلومترات، ما دفع قوات الجيش الليبي في حينه إلى "استخدام الزوارق" لعبور البحيرة المتشكلة وسط الصحراء، وذلك لتنفيذ مهام بحث وإنقاذ.

وتقع أوباري في نطاق ما يعرف بـ"الصحراء الكبرى" في إفريقيا، وهي الأقل تسجيلا لهطول الأمطار حول العالم، لكن تلك الموجة تدل على بداية التأثيرات الواضحة لتغيّر المناخ، وربما يسهم في انحصار التصحر، وفق البدري.



ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.