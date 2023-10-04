عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزارة شئون القدس: اعتداءات المستوطنين على المسلمين والمسيحيين بمثابة إعلان "حرب دينية"

أرشيفية
أرشيفية

قالت وزارة شؤون القدس الفلسطينية، إن اعتداءات المتطرفين الإسرائيليين على المسلمين والمسيحيين بالقدس هي بمثابة إعلان حرب دينية، مشيرة إلى المستوطنين المتطرفين يستبيحون مدينة القدس المحتلة ومقدساتها ويعتدون على المصلين المسلمين والمسيحيين بشكل سافر وبحماية شرطة الاحتلال.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي اليوم الأربعاء: "لا يمكن بأي حال قبول مبررات الاحتفال بالأعياد اليهودية لاضطهاد المسلمين والمسيحيين دينيا، سواء أكان بالاقتحامات البغيضة للمسجد الأقصى أو الاعتداءات على الكنائس والمسيحيين".

وأشارت إلى أن الاعتداءات على المسلمين والمسيحيين ومقدساتهم بالقدس لم تتوقف منذ الاحتلال الإسرائيلي عام 1967 ولكن وتيرتها ازدادت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، وتحديدا منذ تشكيل الحكومة الإسرائيلية الحالية.

وتابعت: "تستخدم الجماعات اليمينية الإسرائيلية المتطرفة، مدعومة من حكومة الاحتلال، الأعياد اليهودية كغطاء لاستباحة المسجد الأقصى بالاقتحامات وأداء الطقوس التلمودية، في محاولة لخلق واقع جديد بالمسجد ينسف الوضع التاريخي والقانوني القائم بالمسجد من أساسه".

وأضافت: "ما يجري بالمسجد الأقصى هو تطبيق لما يسمى بالتقسيم الزماني والمكاني، حيث يمنع المصلون ويجري الاعتداء عليهم بالضرب والاعتقال، في وقت يتم فيه تسهيل اقتحامات المتطرفين للمسجد وأداء طقوسهم التلمودية فيه وبمحيطه".

وجددت الوزارة الدعوة لتدخل دولي فوري لوقف الاقتحامات والاستفزازات والاعتداءات في المسجد الأقصى ومحيطه واحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم بالمسجد كما كان عشية الاحتلال عام 1967 وليس كما تريده الحكومة اليمينية الإسرائيلية.

كما أدانت تزايد وتيرة اعتداءات متطرفين إسرائيليين على الممتلكات الكنسية وعلى المسيحيين، المحليين والأجانب في مدينة القدس.

وقالت: "ما كان يمكن لهذه الاعتداءات أن تزداد لولا التحريض اليميني وصمت شرطة الاحتلال وغضها الطرف عنها".

وشددت على أن "الجماعات والحركات اليمينية الإسرائيلية المتطرفة تدفع بأقوالها وأفعالها لحرب دينية لا نريدها، وستتحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن تداعياتها".

وزارة شؤون القدس المتطرفين الإسرائيليين اعتداءات المستوطنين المتطرفين حرب دينية المسلمين والمسيحيين بالقدس الاعياد اليهودية اضطهاد المسلمين والمسيحيين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«الحق الفرصة واتجوز»|تراجع غير مسبوق بأسعار الذهب.. وعيار 21 يفقد 700 جنيه

المدير الفني السابق لأكاديمية برشلونة يطالب بمعاقبة مدرب الأهلي بسبب النجم الوافد

بعد تحذيرات لمدة عامين.. تفاصيل القبض على زوجة الإخواني هشام عبدالله بتركيا |فيديو

10 درجات والقاهرة في بؤرة الأمطار|الأرصاد تفجّر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة

الأسبوع المقبل| الحكومة تعلن عن بشرى سارة لـ المواطنين

بشرى لعشاق الأهلي.. محامي كهربا يكشف مفاجآت عن انتهاء غرامة اللاعب لصالح الزمالك

باستثمارات 3 مليارات دولار.. مدبولي يشهد توقيع اتفاقية جديدة لإنتاج الوقود الأخضر

أنا أقدم منه.. نجم الزمالك يكشف حقيقة إهانته لـ إمام عاشور

ترشيحاتنا

بالتزكية.. محمد هيبة رئيسا للجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ

محدش بينام من غير عشا.. برلمانية: الأزمة الاقتصادية العالمية لم توقف الدولة عن العمل

أول تعليق من روسيا على اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في أوكرانيا

استشاري الحي الحكومي بالعاصمة الجديدة: نراعي كافه أشكال الاستدامة العمرانية

التساوي مع زيزو.. أحمد فتوح مستمر في الزمالك بهذا الشرط

متحدث التنمية الحضرية: الأسمرات تصدر منتجاتها لـ 4 دول

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طوروا تقنية النانو.. فوز 3 علماء أمريكيين بجائزة نوبل في الكيمياء 2023

آن رايس مؤلفة مقابلة مع مصاصي الدماء.. حياتها ومسيرتها الأدبية

من الطفولة.. 10 نصائح ذهبية يقدمها جمال شعبان للوقاية من الجلطات

فيديو يوثق لحظات مرعبة لسقوط طفل بين سفينة ورصيف ميناء بإيطاليا.. هذا مصيره

فيديو

محمود حميدة: أرفض لفظ القوى الناعمة والسينما تخترق الآخر دون مقاومة

العالم الهولندي حذر منهما قبل حدوثهما.. زلزالان بقوة 5.6 يضربان هذه الدولة

تنبأت بزلازل 2023 وحريق فرح نينوي بالعراق.. توقعات ليلى عبد اللطيف 2024 «فيديوجراف»

شبح الزلازل يعود من جديد.. هل تتحقق توقعات العالم الهولندي؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

اﻟﻤﺰﻳﺪ