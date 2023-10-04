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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

‏اليوم العاشر..توافد مؤيدو السيسي على مكاتب الشهر العقاري بالقاهرة | صور

مؤيدو السيسي
مؤيدو السيسي

واصل مؤيدو الرئيس عبد الفتاح السيسي التوافد علي مكاتب التوثيق بالشهر العقاري منذ الساعات الأولي من صباح اليوم الأربعاء لتوثيق التوكيلات لتأييده والمطالبة بترشيحة فترة رئاسة جديدة حاملين صور السيسي والاعلام .

ومن بين تلك المناطق التي شهدت اقبال كبير من المواطنين علي مكاتب التوثيق في ( عين شمس والأزبكية و البساتين والزاوية الحمراء و١٥ مايو ومدينتي والرحاب وأرض الجولف و الأسمرات والسيدة زينب ومدينة نصر أول وثان وبدر  ومصر الجديدة وبدر وحلوان و بولاق أبو العلا والسيدة زينب والزيتون والشروق وغيرهم من المناطق الأخري ) والتي شارك فيها كافه اطياف المجتمع من كبار سن وسيدات وشباب ، الذين أكدوا علي حرصهم في الحضور لعمل توكيلات بترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة لاستكمال مسيرة التنمية .

التوكيلات الرئيس عبد الفتاح السيسي الشهر العقاري اليوم العاشر مكاتب التوثيق

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