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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رجال سلة الأهلي يلتقي «مجد طنجة» المغربي في البطولة العربية

صدى البلد

يخوض الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم عندما يلتقي مع نظيره فريق مجد طنجة المغربي في إطار منافسات البطولة العربية للأندية التي تقام في العاصمة القطرية الدوحة.


من المقرر أن تنطلق المباراة في السادسة والنصف مساء اليوم، وتقام على صالة الغرافة، وتمثل أهمية كبيرة للجهاز الفني واللاعبين.
 

يعقد الإسباني أوجستي بوش المدير الفني للفريق محاضرة للاعبين بفندق الإقامة لمراجعة بعض الجوانب الخططية المتعلقة بالمباراة وتنفيذها في الملعب.


كان الأهلي قد استهل مشواره في البطولة بتحقيق الفوز على فريق دجلة الجامعة العراقي بنتيجة ٩٢-٧٧، ثم الفوز على فريق الاتحاد الليبي بنتيجة ٦٥-٥٥.
 

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