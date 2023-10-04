عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيدات يد الأهلي يواجه فاب الكاميروني ببطولة إفريقيا للأندية

صدى البلد

يلتقي الفريق الأول لكرة اليد «سيدات» بالنادي الأهلي، اليوم الأربعاء مع نظيره فريق فاب الكاميروني، في دور الثمانية ببطولة إفريقيا للأندية والتي تقام في الكونغو.

ومن المقرر أن تقام المباراة في، الخامسة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة، وتمثل أهمية كبيرة للجهاز الفني واللاعبين في ظل السعي نحو تحقيق الفوز ومواصلة المشوار بالبطولة.

و عقد محمد عادل المدير الفني جلسة مع اللاعبات، أكد خلالها على ضرورة التركيز الشديد من أجل تقديم أفضل ما يمكن لضمان التأهل للدور القادم بالبطولة والمنافسة علي اللقب.

وتضم قائمة سيدات يد الأهلي في البطولة: منة الله السيد - فرح الشاذلي - أمينة هشام - فرح حازم - رنا راضي - تقى كامل - ڤيڤالدا دا سيلڤا - دونجو كمارا - رحمة محمد - ملك أحمد - روان سعيد - دنيا صقر - نوال خليل - أمينة عاطف - سارة الخولي - نصرة عيد - ليلى حماد - شهد الشواربي.

الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي ببطولة إفريقيا للأندية محمد عادل منة الله السيد أمينة هشام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«الحق الفرصة واتجوز»|تراجع غير مسبوق بأسعار الذهب.. وعيار 21 يفقد 700 جنيه

المدير الفني السابق لأكاديمية برشلونة يطالب بمعاقبة مدرب الأهلي بسبب النجم الوافد

بعد تحذيرات لمدة عامين.. تفاصيل القبض على زوجة الإخواني هشام عبدالله بتركيا |فيديو

10 درجات والقاهرة في بؤرة الأمطار|الأرصاد تفجّر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة

الأسبوع المقبل| الحكومة تعلن عن بشرى سارة لـ المواطنين

بشرى لعشاق الأهلي.. محامي كهربا يكشف مفاجآت عن انتهاء غرامة اللاعب لصالح الزمالك

باستثمارات 3 مليارات دولار.. مدبولي يشهد توقيع اتفاقية جديدة لإنتاج الوقود الأخضر

أنا أقدم منه.. نجم الزمالك يكشف حقيقة إهانته لـ إمام عاشور

ترشيحاتنا

أول تعليق من روسيا على اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في أوكرانيا

استشاري الحي الحكومي بالعاصمة الجديدة: نراعي كافه أشكال الاستدامة العمرانية

التساوي مع زيزو.. أحمد فتوح مستمر في الزمالك بهذا الشرط

متحدث التنمية الحضرية: الأسمرات تصدر منتجاتها لـ 4 دول

لمدة ثانية.. مضيفة طيران القاهرة الجديدة: المتهم مسكني من منطقة حساسة

‏اليوم العاشر..توافد مؤيدو السيسي على مكاتب الشهر العقاري بالقاهرة | صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طوروا تقنية النانو.. فوز 3 علماء أمريكيين بجائزة نوبل في الكيمياء 2023

آن رايس مؤلفة مقابلة مع مصاصي الدماء.. حياتها ومسيرتها الأدبية

من الطفولة.. 10 نصائح ذهبية يقدمها جمال شعبان للوقاية من الجلطات

فيديو يوثق لحظات مرعبة لسقوط طفل بين سفينة ورصيف ميناء بإيطاليا.. هذا مصيره

فيديو

محمود حميدة: أرفض لفظ القوى الناعمة والسينما تخترق الآخر دون مقاومة

العالم الهولندي حذر منهما قبل حدوثهما.. زلزالان بقوة 5.6 يضربان هذه الدولة

تنبأت بزلازل 2023 وحريق فرح نينوي بالعراق.. توقعات ليلى عبد اللطيف 2024 «فيديوجراف»

شبح الزلازل يعود من جديد.. هل تتحقق توقعات العالم الهولندي؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

اﻟﻤﺰﻳﺪ