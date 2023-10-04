سيدات يد الأهلي يواجه فاب الكاميروني ببطولة إفريقيا للأندية

يلتقي الفريق الأول لكرة اليد «سيدات» بالنادي الأهلي، اليوم الأربعاء مع نظيره فريق فاب الكاميروني، في دور الثمانية ببطولة إفريقيا للأندية والتي تقام في الكونغو.

ومن المقرر أن تقام المباراة في، الخامسة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة، وتمثل أهمية كبيرة للجهاز الفني واللاعبين في ظل السعي نحو تحقيق الفوز ومواصلة المشوار بالبطولة.

و عقد محمد عادل المدير الفني جلسة مع اللاعبات، أكد خلالها على ضرورة التركيز الشديد من أجل تقديم أفضل ما يمكن لضمان التأهل للدور القادم بالبطولة والمنافسة علي اللقب.

وتضم قائمة سيدات يد الأهلي في البطولة: منة الله السيد - فرح الشاذلي - أمينة هشام - فرح حازم - رنا راضي - تقى كامل - ڤيڤالدا دا سيلڤا - دونجو كمارا - رحمة محمد - ملك أحمد - روان سعيد - دنيا صقر - نوال خليل - أمينة عاطف - سارة الخولي - نصرة عيد - ليلى حماد - شهد الشواربي.