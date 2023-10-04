مدير عام العربية للتنمية الزراعية يلتقي وزير البيئة القطري

على هامش اختتام أعمال الجمعية العامة السادسة للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، التقى إبراهيم آدم أحمد الدخيري، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية، وزير البيئة والتغير المناخي بدولة قطر، الشيخ الدكتور فالح بن نصر آل ثاني.

تناول الاجتماع مناقشة علاقات التعاون بين المنظمة العربية للتنمية الزراعية ووزارة البيئة والتغير المناخي في مجالات تحييد تدهور الأراضي والتنوع الحيوي، وتم الاتفاق على وضع برنامج عمل يشمل هذه المجالات على غرار تحيين استراتيجية مكافحة التصحر ووضع خطة لمجابهة التحديات، والحلول للحفاظ على التنوع البيولوجي في دولة قطر.