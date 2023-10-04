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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

النصر للتعدين يقبل استقالة حسن عبدالمنعم رسميا

صدى البلد

أصدر مجلس إدارة نادي النصر للتعدين قرارا  اليوم الأربعاء  يعلن فيه قبول استقالة حسن عبدالمنعم  من القيادة الفنية لفريق الكرة الأول، والذي أعلنها عقب الخسارة بالأمس من منافسه لافيينا إف سي بثلاثية في المباراة التي أقيمت باستاد الأسيوطي سبورت ضمن منافسات الأسبوع الثانى بدورى المحترفين .


وأكد مسئولو مجلس إدارة نادي النصر للتعدين بانهم يتقدموا  بالشكر للكابتن حسن عن فترة تدريبه للفريق بالنادى، متمنيًا له المزيد من التوفيق.

 

وأوضح أن المجلس قد وافق على قبول استقالته واعتذاره عن الاستمرار بالعمل بالفريق بناءً على رغبته، وأن المجلس فى حالة انعقاد دائم لحين اختيار المدير الفنى.

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