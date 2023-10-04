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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

"قوى عاملة النواب" عن قرارات الحماية الاجتماعية الأخيرة: الرئيس يشعر بالمواطنين

إجتماع لجنة القوى
إجتماع لجنة القوى العاملة بالبرلمان

وجهت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على حزمة قرارات الحماية الاجتماعية الأخيرة، مؤكدة أنها تخفف العبء عن المواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتقرير زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، وبتقرير زيادة في المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، المقرر بموجب القانون رقم 166 لسنة 2022، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية، وبتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

و أكد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، إنه باسمه وباسم اللجنة يوجهون الشكر للقيادة السياسية على حزمة قرارات الحماية الاجتماعية، التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤخراً، مشيرا إلي أنها تدعم المواطن المصري بشكل مباشر، وتؤكد أن الرئيس دائما يشعر بالمواطنين ويسعى إلى توفير كافة سبل الدعم اللازمة لهم بزيادة الدخل لمواكبة الظروف الاقتصادية الراهنة.

و قال  عبد الفضيل، أن هذه القرارات من شأنها التخفيف من أعباء المعيشة للمواطنين، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة الناتجة عن تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، مؤكداً أن هذه القرارات تؤكد انحياز الرئيس للمواطن.

وأوضح  رئيس لجنة القوي بمجلس النواب، إن الرئيس حريص على دعم المواطن البسيط والفئات الأكثر احتياجا، حيث جاءت القرارات بزيادة علاوة المعيشة الاستثنائية للعاملين بالدولة وقطاع الأعمال والقطاع العام لتصبح 600 جنيه بدلا من 300 جنيه، ورفع الحد الأدنى للدخل إلى 4000 جنيه بدلا من 3600، ورفع الإعفاء الضريبي بنسبة 25% من 36 ألفاً إلى 45 ألف جنيه، وزيادة المعاشات، ومعاشات تكافل وكرامة 15 %، ومضاعفة المنح الاستثنائية لتصبح 600 جنيه بدل 300 جنيه، وغيرها.

ووجهت  لجنة القوى العاملة بمجلس النواب في بداية الاجتماع، التهنئة إلى الرئيس السيسي، والقوات المسلحة، والشعب المصري، بمناسبة الذكرى الخمسين لنصر أكتوبر المجيد.

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